الصين تتوصل إلى علاج أولي لمواجهة فيروس كورونا

ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 56 شخصاً، ووصل عدد الإصابات المؤكدة إلى 1975حالة، وجرى تسجيل عدة حالات إصابة به في عدد من الدول، فيما أعلنت السلطات الصينية عن تحقيق نجاح في التوصل لدواء مضاد لفيروس كورونا.

وقال مدير اللجنة الوطنية للصحة ما جياو ويه: إن مركز أبحاث في بكين توصل إلى نجاح معين لمواجهة هذا الفيروس، وهناك حاجة إلى 24 ساعة لبعض الإجراءات قبل تطبيقه على البشر، وقد مضى منها 12 ساعة للتأكد من صحة تطبيقه، كي يسمح استخدامه للبشر في حال كانت النتائج إيجابية.

وأشار من جانب آخر إلى أن قدرة الفيروس على الانتقال بالعدوى تزداد قوة وأن عدد الإصابات يمكن أن يستمر في الارتفاع، موضحاً أن المعلومات المتوافرة عن الفيروس الجديد محدودة، ومن غير الواضح ما هي المخاطر الناجمة عن طفراته، وأنه سيتم تكثيف جهود احتوائه، والتي شملت قيوداً على حركة التنقل والسفر.

وبالتوازي أعلنت السلطات الصحية عن استخدام دواء مضاد للفيروس في ثلاثة مشافي متخصصة لعلاج المصابين فيه، وسط أنباء تؤكد فعاليته، حيث نقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن لجنة الصحة في بكين قولها في بيان: إن المشافي الثلاثة الموجودة والمتخصصة بعلاج الحالات المؤكدة بالفيروس تقدّم للمرضى دواء يستخدم عادة لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية /اتش آي في/، وهذا يتماشى مع خطة العلاج المعتمدة في الصين للتعامل مع الفيروس ووفق حالة المرضى، ويعد الدواء من مضادات الفيروسات المرتدة التي تمنع قدرة فيروس نقص المناعة البشرية على الارتباط بالخلايا السليمة والتكاثر، ما يمثّل نافذة أمل كبيرة في حال أثبت فعاليته بالطريقة ذاتها في مواجهة فيروس كورونا.

كما أعلن شيوي ون بو مسؤول بالمركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها: إن المركز بدأ بتطوير لقاحات مضادة للفيروس، مشيراً إلى أن المركز عزل الفيروس، ويقوم حالياً بتحديد سلالته، كما يفحص أدوية تستهدف الالتهاب الرئوي الناجم عنه.

وفي سياق التعاون الدولي لمواجهة الفيروس، أعلنت الصين أنها تواصل الحفاظ على اتصال وثيق مع منظمة الصحة العالمية والدول المعنية بسبل مواجهة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة شينخوا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في بيان: إن الصين ترسل معلومات إلى منظمة الصحة العالمية والدول المعنية بشكل مستمر منذ انتشار الالتهاب الرئوي في ووهان، موضحة أن الولايات المتحدة قدّمت اقتراحاً لإجلاء أفراد قنصليتها في ووهان، ولافتة إلى أن بلادها تعتزم القيام بترتيبات بناء على ذلك، وتقديم المساعدة وتسهيلات للولايات المتحدة وفقاً للاتفاقيات الدولية والإجراءات الصينية المعنية فيما يتعلق بالوقاية من الأوبئة.

بدورها أعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الشتوية الوطنية الصينية عن تأجيل الدورة الرابعة عشرة لهذه الألعاب بسبب الفيروس والتي كانت مقررة في الفترة من 16 إلى 26 شباط القادم، وتم تأجيل منافسات هوكي الجليد النسائي وبياثلون التي كان من المقرر أن تبدأ السبت المقبل.