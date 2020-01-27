مجلس الوزراء يقر خطة لتأمين المواد الأساسية .. وطباعة 67 مليون كتاب مدرسي

أقر مجلس الوزراء خطة وزارتي التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية لتأمين المواد الأساسية للمواطنين بشكل مدعوم من خلال مؤسسة السورية للتجارة عبر بطاقة الخدمات الالكترونية بهدف تحصين المواطن من تقلبات الأسعار نتيجة الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري، ووافق المجلس على التمويل اللازم لإنجاز العقود الموقّعة لتأمين المواد الغذائية الأساسية.

واعتمد المجلس في جلسته الأسبوعية برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء خطة صندوق دعم الإنتاج الزراعي وموازنته لعام 2020 البالغة 15 مليار ليرة بزيادة50% عن العام الماضي لتوسيع مظلة دعم الإنتاج الزراعي وتأمين المواد العلفية والبذار المحسن ودعم مؤسستي إكثار البذار والمباقر، وتم تكليف لجنة دعم القطاع الزراعي إعداد دراسة متكاملة حول الدعم.

وطلب المجلس من اللجنة الاقتصادية في رئاسة مجلس الوزراء والوزارات المعنية تكثيف التواصل مع اتحاد غرف الصناعة والصناعيين واتحاد الحرفيين لتعزيز التشاركية في اتخاذ القرارات ومعالجة الصعوبات لإعادة تشغيل كل منشأة ومعمل وورشة بالتوازي مع قيام الفريق الاقتصادي الحكومي بتقديم التسهيلات والقروض اللازمة.

واستعرض المجلس خطوات وزارات الداخلية والمالية والموارد المائية والكهرباء والاتصالات والتقانة والنقل للبدء بتطبيق نظام الدفع الالكتروني، وتم تكليف وزارة المالية استكمال إجراءات بنية الدفع الالكتروني في المصارف العاملة وتفويض مصرف سورية المركزي تأمين التجهيزات اللازمة لتطبيق المشروع بوزارة النقل والشركة السورية للاتصالات الشهر القادم.

ودرس المجلس مشروع تعديل القانون 44 لعام 2001، حيث تصبح حصة صندوق تقاعد الصحفيين من نشر كل إعلان 4% بدلاً من 2% بهدف تحسين الواقع المعيشي للصحفيين وأسرهم.

ووافق المجلس على البدء بتنفيذ المشاريع التنموية المعتمدة في حمص مؤخراً بآلية تمويل تحقق المواءمة بين الإمكانات والأولويات، وسيتم إطلاق مجموعة منها الشهر القادم.

وقدّم وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف عرضاً حول ما تم إنجازه بمجال الخارطة الوطنية للسكن والإسكان، حيث تم الطلب من الوزارة تعزيز دور شركات التطوير العقاري في الخطة الإسكانية.

ووافق المجلس على تأمين متطلبات طباعة 67 مليون كتاب مدرسي للعام الدراسي القادم.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أشار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف نداف إلى أن توزيع المواد الأساسية على المواطنين عبر البطاقة الذكية سيبدأ السبت القادم في منافذ البيع التابعة للسورية للتجارة، موضحاً أنه بعد البدء بالتوزيع ستكون الفترة تجريبية لمدة شهرين ليصار لاحقاً إلى تدارك ومعالجة الملاحظات التي قد تظهر أو التي تقدّم من قبل المواطنين.

وأكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أن الوزارة مستمرة بتقديم الدعم لكل الأنشطة الزراعية وتأمين المستلزمات من بذار وأعلاف وشراء البكاكير، لافتاً إلى تكليف لجنة وزارية دراسة كل أنواع الدعم المقدّم للقطاع الزراعي بهدف إيصاله للفلاحين وزيادة الإنتاج.

وأوضح وزير الصناعة محمد معن جذبة أهمية تشجيع الصناعيين على زيادة الإنتاج كماً ونوعاً، وإقامة الصناعات التصديرية، وضرورة وجود ممثلين للجهات الحكومية في اجتماعات مجالس إدارات غرف الصناعة، مشيراً إلى أن الوزارة تقدّمت بمقترحات عدة لدعم الصناعيين، والوصول إلى مخرجات أفضل للإنتاج.