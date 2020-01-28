حفل تكريمي للمطران الراحل كبوجي في مكتبة الأسد الوطنية

خدم المطران الراحل هيلاريون كبوجي فلسطين في مختلف المحافل وبكل أنحاء العالم ودافع عن القضايا الوطنية والقومية فاستحق أن يكون رمزا لرجال الدين المقاومين.

وخلال حفل استضافته مكتبة الأسد الوطنية أمس كرمت دار دلمون الجديدة المطران كبوجي، حيث عرض بداية فيلم توثيقي عن الدار، ثم ألقت مديرتها عفراء هدبا كلمة عن الكتاب الذي أصدرته دلمون الجديدة بعنوان “ذكرياتي في السجن” للباحث سركيس أبو زيد بهدف الإضاءة على تجربة المطران كبوجي تجاه القضية الفلسطينية ومواقفه النضالية والمقاومة لتكون تجربته خريطة طريق لكل من يتطلع لدعم الحرية بالكلمة النبيلة تلاها عرض مادة فلمية تحيط بمسيرة المطران الراحل وتوثق مآثره. وتحدث الأب الياس زحلاوي عن جوهر رسالة المطران كبوجي الذي كان مقاوما ومدافعا عن القدس التي أرتبط أسمها باسمه وعلم الناس قيم السيد المسيح والتي تركز على أن يكون الأنسان محبا ومدافعا عن حياته وحياة ذويه وكرامته ولقمته وتاريخه ووجوده.

وفي كلمة له بين عضو مجلس الشعب نبيل صالح أن سورية كانت وما زالت تحمل قضية فلسطين منذ أيام المقاوم عز الدين القسام، لافتاً إلى أن اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي المطران كبوجي كان أحد محطات القضية الفلسطينية الساطعة من خلال مرافعاته ضد جلاديه، داعياً إلى تخليد أسم المطران الراحل كواحد من المقاومين الكبار.

وفى نهاية الحفل كرمت دار دلمون الجديدة المشاركين.