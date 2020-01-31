البيت الأبيض يمنع بولتون من نشر أسرار ترامب!

بعد التسريبات التي كشفت عنها صحيفة نيويورك تايمز من الكتاب الذي ينوي جون بولتون مستشار الأمن الأمريكي السابق، والمتعلّقة بالضغوط التي مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أوكرانيا بغية مصالح انتخابية، تدخل البيت الأبيض مباشرة من بوابة الأمن القومي وأسرار الدولة لمنع بولتون من نشر كتابه.

حيث حذّر مجلس الأمن القومي الأميركي بولتون من نشر مذكراته أثناء فترة خدمته، وذلك بعد اطلاع المجلس على مسودّة الكتاب، الذي وصفه بأنه يحتوي على “معلومات سرية” بعضها مصنّف “سري للغاية” و”يمكن أن يتسبب في أضرار استثنائية خطرة بالأمن القومي”!.

لكن محامي بولتون تشاك كوبر دحض ادعاءات البيت الأبيض، وقال: “نحن لا نعتقد أن أياً من هذه المعلومات يمكن منطقياً اعتبارها سرية”.

ويكشف بولتون في كتابه خصوصاً محادثة يمكن أن تضر بترامب، الذي يواجه حالياً محاكمة لعزله في مجلس الشيوخ بتهمة إساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس.

كما هاجم ترامب مستشاره السابق للأمن القومي، وقال في تغريدةٍ له عبر “تويتر”، إن بولتون “لم ينل موافقة لمجلس الشيوخ ليصبح سفيراً لدى الأمم المتحدة قبل أعوام ولم ينل موافقة علي أي شيء منذ ذلك الحين. وتوسل إليّ لكي يحصل على وظيفة لا تتطلب موافقة من المجلس”!، وأضاف قائلاً: إنه لو سمع لبولتون لكان العالم اليوم يعيش حرباً عالمية سادسة، مشيراً إلى أن بولتون ارتكب الكثير من الأخطاء أثناء عمله في الإدارة الأميركية كمستشار للرئيس.

بدوره قال باتريك فيلبين محامي الرئيس الأميركي، خلال جلسة طويلة من 10 ساعات خصصت لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ لفريقي الدفاع والادّعاء، إن “جون بولتون على علم بكل أسرار الأمة” وإنه لا يمكن الاستماع إليه في جلسة علنية، حسب زعمه.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، قد كشفت أن ترامب أبلغ، في آب الماضي، مستشاره للأمن القومي جون بولتون، برغبته في مواصلة تجميد المساعدات الأمنية لأوكرانيا، والتي يبلغ حجمها 391 مليون دولار، إلى أن يتعاون المسؤولون هناك في تحقيقات مع “ديمقراطيين”، بمن في ذلك نائب الرئيس السابق جو بايدن. وتسبق عملية الاستجواب تصويتاً حيوياً في وقت لاحق هذا الأسبوع بشأن هل ينبغي استدعاء شهود إضافيين منهم بولتون، الأمر الذي يتطلب موافقة أربعة جمهوريين بالإضافة إلى عموم الديمقراطيين. ويتوقّف عزل ترامب على موافقة ثلثي مجلس الشيوخ، ويوجد في المجلس 53 جمهورياً لم يبد أي منهم تأييداً علنياً للعزل، وهذا ما يجعل احتمال عزل ترامب غير راجح.