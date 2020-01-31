الصين: أربعة مليارات دولار لمواجهة “كورونا”

خصصت الصين 27.3 مليار يوان، أي ما يعادل 3.94 مليارات دولار، لدعم جهود مكافحة فيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، فيما أعلنت السلطات الصينية اكتشاف 1731 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى تسجيل 38 حالة وفاة, خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل عدد الوفيات إلى 170 حالة.

وأوضحت اللجنة الوطنية للصحة أن 37 وفاة وقعت في مقاطعة هوبي، مركز تفشي الفيروس، وحالة واحدة في مقاطعة سيتشوان وسط البلاد، وهي ثالث أكبر مقاطعة صينية من حيث عدد السكان، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات على نطاق البلاد بلغ 7711 حالة منذ الشهر الماضي، حيث تمّ تسجيل 4586 منها في مقاطعة هوبي، بما فيها 2261 حالة في مدينة ووهان عاصمة المقاطعة، بينما وصل عدد الوفيات في هوبي إلى 162 حالة، منها 129 حالة في ووهان.

وبرصد أول حالة إصابة في التبت أصبحت حالات الإصابة بالفيروس تشمل كل إقليم ومنطقة بالبر الرئيسي الصيني، كما تمّ تسجيل 25 حالة مؤكدة للإصابة بالفيروس خارج البر الصيني، منها 10 حالات في هونغ كونغ و7 حالات في ماكاو، إضافة إلى 8 حالات في تايوان.

وكانت إحصائيات سابقة أشارت إلى أن انتشار الفيروس أودى بحياة 132 شخصاً في الصين، إضافة إلى إصابة نحو 6 آلاف آخرين، كما توجد على الأقل 47 حالة إصابة مؤكدة في 16 بلداً آخر، من بينها دولة الإمارات وتايلاند وفرنسا والولايات المتحدة وأستراليا، إلا أنه لم ترد أي تقارير حول وفيات خارج الصين.

هذا وتم تخصيص ما يعادل نحو 4 مليارات دولار لمكافحة الفيروس, وفق ما ذكرته وزارة المالية الصينية، مبينة أن المؤسسات المالية في البلاد رصدت حتى الآن 27,3 مليار يوان من الأموال الإضافية لإجراءات الوقاية من الفيروس والحد من تفشيه.

إلى ذلك أعلنت كل من الهند والفلبين عن رصد أول حالة إصابة بالفيروس على أراضيهما، حيث ذكرت الحكومة الهندية، في بيان لها, أن حالة الإصابة الأولى ظهرت في منطقة كيرالا جنوب البلاد, والفحوص أثبتت إصابة المريض بالفيروس, وحالته مستقرة وتم عزله داخل مستشفى، في حين أعلن وزير الصحة الفلبيني فرانسيسكو دوكيه, في مؤتمر صحفي، ظهور أول حالة إصابة بالفيروس, وقال: إن الفحوص أكدت إصابة صينية، تبلغ من العمر 38 عاماً، جاءت من مدينة ووهان بالصين في الـ 21 من الشهر الجاري.

كما أعلنت السلطات في كوريا الجنوبية اكتشاف حالتي إصابة جديدتين بالفيروس، لترتفع عدد الإصابات في البلاد إلى ست حالات.

وكانت كوريا الجنوبية أعلنت في وقت سابق عن 4 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورنا، كما رفعت السلطات قبل يومين مستوى التأهب للأمراض المعدية إلى “البرتقالي”، وسط تزايد القلق العام بشأن انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.

وفي السياق ذاته وقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوماً يقضي بإغلاق حدود البلاد في شرقها الأقصى, كأحد الإجراءات الهادفة لمنع انتشار الفيروس، فيما أعلنت الخارجية الروسية وقف منح التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الصينيين، الوافدين عبر المنافذ الحدودية في الشرق الأقصى ومقاطعة كالينينغراد، إضافة إلى منافذ مدينة سان بطرسبورغ ومقاطعتها، مصدرة توصية للمواطنين الروس بالامتناع قدر الإمكان عن زيارة الصين. وقالت الحكومة الروسية: إنها ستوصي لمؤسسات التعليم العالي الروسية بتمديد فترة العطلة حتى أول آذار للطلاب الصينيين، الذين سافروا إلى وطنهم لقضاء عطلة رأس السنة.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق حصر حركة القطارات بين روسيا والصين فقط بمسار موسكو بكين وبالعكس بدءاً من الـ 31 من الشهر الجاري ضمن إجراءات تتخذ لمواجهة كورونا.

وأعلنت الخطوط الجوية البريطانية وقف جميع رحلاتها إلى الصين، وقالت الشركة، التي تدير رحلات يومية من مطار هيثرو في لندن إلى مدينتي شنغهاي وبكين, إنها علّقت جميع الرحلات الجوية من وإلى الصين, بعد أن حذّرت الحكومة البريطانية من السفر غير الضروري إلى الصين وسط انتشار الفيروس.