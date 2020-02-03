إصابة 4 إعلاميين باستهداف الإرهابيين لهم وزير الإعلام يزور الجرحى ويطمئن على حالتهم الصحية

زار وزير الإعلام عماد سارة أمس الزملاء الإعلاميين من قناة سما والعالم والكوثر الذين تعرضوا للإصابة جراء استهدافهم من قبل التنظيمات الإرهابية بريف حلب الجنوبي الغربي خلال تغطيتهم عمليات الجيش العربي السوري وأطمأن على وضعهم الصحي في المشفى الجامعي بحلب متمنياً لهم الشفاء العاجل. وأشار وزير الإعلام في تصريح للصحفيين بعد الاطمئنان على سلامة الإعلاميين يرافقه محافظ حلب حسين دياب إلى أن وضع الزملاء الإعلاميين مطمئن ومستقر، مؤكداً أن الإعلام الوطني مستهدف منذ بداية الحرب التي تشن ضد سورية كون الكاميرا تقوم بنقل الحقيقة وهم يريدون استهداف هذه الحقيقة وإسكاتها.

ولفت سارة إلى أن ما تعرضت له الفرق الإعلامية استهداف منظم من قبل المحور الداعم للإرهاب لإسكات صوت الحق ومنعه من نقل بطولات الجيش العربي السوري وتعرية إجرام الإرهاب بكل تفاصيله وتضاريسه.

وأشار إلى أن محاولات إسكات الإعلام الوطني الصادق عبر استهدافه دليل على دوره ووجوده في الخندق الصحيح وهو خندق الدولة السورية والجيش العربي السوري، وقال: إن الإعلاميين الحربيين هم في الصفوف الأولى لرصد انتصارات الجيش ومن اختار هذا الطريق يدرك خطورته وهم يعرفون أنهم قد يتعرضون للإصابة والاستشهاد الذي نرفع رأسنا به ولكننا مصممون على نقل الحقيقة وأن نكون إلى جانب الوطن والجيش العربي السوري والسيادة والكرامة والعزة، مشيراً إلى الشغف لدى الاعلاميين الحربيين الذين يعشقون عملهم ووطنهم ويضحون لأجل عزته وكرامته.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل سانا أن التنظيمات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الجنوبي الغربي استهدفت السيارات التي تقل الكوادر الإعلامية لقناة سما والعالم والكوثر بصاروخ حراري خلال تحركهم لتغطية عمليات الجيش العربي السوري على المحاور الجنوبية الغربية لمدينة حلب، مشيراً إلى إصابة مراسلتي قناة العالم ضياء قدور وقناة سما كنانة علوش ومصور قناة العالم ابراهيم كحيل ومصور قناة الكوثر صهيب المصري، حيث تم نقلهم إلى مشفى حلب الجامعي وتقديم العلاج اللازم، مبيناً أن الإصابات تراوحت ما بين الخفيفة والمتوسطة، ووضع الجميع مستقر.

كما أصيبت فتاة بجروح بليغة نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على حي حلب الجديدة، وذكر مراسل سانا في حلب أن قذيفة صاروخية سقطت على حي حلب الجديدة مصدرها التنظيمات الإرهابية المنتشرة في الأطراف الغربية من المدينة تسببت بإصابة فتاة بجروح بليغة، ووقوع أضرار مادية بالممتلكات، وأشار إلى أنه تم نقل الفتاة إلى مستشفى الجامعة لتلقي العلاج اللازم. واستشهد في الـ 26 من الشهر الماضي مدنيان جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بصاروخ على حي جمعية الزهراء عند الأطراف الغربية لمدينة حلب.

بالتوازي، أصيب 4 أطفال بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية من مخلّفات المجموعات الإرهابية بريف حمص الشمالي.