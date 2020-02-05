الانتخابات التمهيدية بدأت.. والديمقراطيون يطالبون بعزل ترامب

دشّنت ولاية أيوا الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشّح ديمقراطي يواجه ترامب في الانتخابات الرئاسية في نهاية العام الحالي، فيما طالب الأعضاء الديمقراطيون السبعة، الذين يمثّلون الادعاء في محاكمة الرئيس الأمريكي في مجلس الشيوخ الأمريكي المجلس بإدانة ترامب وعزله.

وقال النائب آدم شيف، وهو واحد من سبعة أعضاء ديمقراطيين يمثلون الادعاء في محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ: “لقد أثبتنا أن دونالد ترامب مذنب، وعلى مجلس الشيوخ الالتزام بنزاهة العدالة وإدانة ترامب”، مضيفاً: لقد غدر ترامب بأمننا القومي، وسيفعل هذا مجدداً، وقد تلاعب بانتخاباتنا، وسيفعل هذا مجدداً، ولن تستطيعوا تغييره أو تقييده.

وانضم النائب جيسون كرو إلى شيف في المطالبة بعزل ترامب قائلاً أمام المجلس: أقول لكم باسم مجلس النواب: إن واجبكم يحتم عليكم إدانة ترامب.

وقام مجلس النواب، الذي يقوده الديمقراطيون بالتصويت لصالح مساءلة ترامب في الـ 18 من كانون الأول الماضي في تهمتي إساءة استخدام السلطة نتيجة طلبه من أوكرانيا التحقيق مع خصمه السياسي جو بايدن وعرقلة عمل الكونغرس بمنعه مساعديه من الإدلاء بشهاداتهم وتقديم وثائق طلبها النواب في تحقيقاتهم.

وقال كرو: إن المساءلة والعزل علاج ناجع ووسيلة لا تستخدم إلا في حالات نادرة من سوء السلوك البالغ.

وبالمقابل، وصف نواب جمهوريون بمجلس الشيوخ تصرفات ترامب بأنها خاطئة وغير لائقة، واعتبروا أنها لا تستوجب المساءلة.

ومن المقرر أن يجري مجلس الشيوخ المكون من 100 عضو، ويهيمن عليه الجمهوريون تصويتاً اليوم الأربعاء بشأن عزل ترامب من منصبه، وقد يكون المشهد دراماتيكياً، إذ إن التصويت سيتزامن مع الموعد المحدد للخطاب السنوي للرئيس ترامب عن حالة الاتحاد.

ويرى مراقبون أن المجلس سيتجه نحو تبرئة ترامب، إذ يتطلب عزله موافقة ثلثي الأعضاء، ولم يطالب أي من الجمهوريين الثلاثة والخمسين بمجلس الشيوخ بإدانته.

في الأثناء، بدأت الانتخابات الأمريكية من خلال الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري في الولايات الأمريكية، واستطاع ترامب الفوز بأصوات ولاية أيوا، ونشر تغريدة قال فيها: فوز كبير لنا في ولاية أيوا.

وهنأته رئيسة اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، رونا ماكدانييل، في تغريدة، وقالت: لقد حقق ترامب فوزاً كبيراً في أيوا عام 2016 وسيفعل ذلك مجدداً.

ويسعى الرئيس الأمريكي للفوز بفترة رئاسية ثانية في انتخابات تشرين الثاني المقبل.

وبالمقابل، فاز السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بأصوات الحزب الديمقراطي، وقال: هذا اليوم يشكّل بداية نهاية دونالد ترامب.

وحصل ساندرز على 28%، فيما حل نائب الرئيس السابق جو بايدن في المرتبة الرابعة 15%، وهو أداء سيئ للرجل الذي بقي لأشهر في طليعة استطلاعات الرأي.

وانطلق السباق إلى البيت الأبيض داخل الحزب الديمقراطي بمشاركة أكثر من 11 طامحاً إلى منافسة المرشح الجمهوري دونالد ترامب.