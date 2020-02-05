الصحة العالمية: “كورونا” لا يمثّل وباء عالمياً

ارتفع عدد الوفيات في الصين جراء “كورونا” في يوم واحد إلى رقم قياسي جديد، بعد إعلان السلطات في مقاطعة هوبي، أمس، تسجيل 64 وفاة إضافية، ليصل عدد الضحايا الإجمالي إلى 425 شخصاً.

وتعد هذه المرة الأولى التي يتوفى فيها أكثر من 60 شخصاً بسبب المرض في يوم واحد، منذ قيام الوكالة الصينية بتجميع البيانات ذات الصلة منذ العشرين من الشهر الماضي.

وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان، بعد حصولها على بيانات من 31 إقليماً: “إن عدد المصابين وصل إلى 20438 شخصاً، من بينهم 2788 بحالة حرجة، وفارق 425 شخصاً الحياة، وتعافى 632 شخصاً”، فيما ذكرت لجنة الصحة في مقاطعة هوبي: إن هناك زيادة حادة في عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، مع وجود 2345 إصابة جديدة مؤكدة في هوبي، بؤرة انتشار الوباء.

في الأثناء، جددت الصين دعوتها الولايات المتحدة للنظر إلى تفشي فيروس كورونا الجديد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة، وكذلك احترام بكين والتعاون معها ومع المجتمع الدولي في الحرب ضد هذا الوباء، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ: “إن الصين حكومة وشعباً لا تدخر جهداً في محاربة الوباء، وتدابير مكافحة تفشيه تحرز تقدماً”، وأوضحت أنه على الرغم من أن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا الجديد كبير نسبياً، فإن معدل الوفيات في البر الرئيسي الصيني أقل كثيراً من المعدلات التي سببتها أمراض الإيبولا والسارس، وما زال عدد الحالات التي تتعافى في تزايد مضيفة: “إن الصين واثقة وقادرة على الفوز بمعركتها ضد هذا الوباء”.

وفي السياق نفسه، كشفت إدارة الطيران المدني الصينية أن 46 شركة جوية أجنبية أوقفت رحلاتها إلى البلاد حتى الآن، بعدما أجبر انتشار “كورونا” بلداناً وشركات على تقييد حركة السفر من وإلى الصين، فيما أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن موعد زيارة الرئيس فلاديمير بوتين إلى الصين سيبقى دون تغيير، بالرغم من انتشار فيروس “كورونا، مشيراً إلى أن موعد الزيارة مقرر في النصف الثاني من العام الجاري، وأن العام الحالي بدأ لتوه، لذلك من المبكر الحديث عن تعديل في خطط الرئيس، موعد الزيارة كان قد حدد في النصف الثاني من العام.

وفي الجوار الصيني، أعلنت كوريا الجنوبية عن الحالة الـ 16 للإصابة بفيروس كورونا الجديد، وصرح مركز تدبير الأحداث التابع لوزارة الأمن الوطني بأنه تم اكتشاف إصابة مواطنة كورية جنوبية (42 عاماً) بـالمرض، لتصبح الحالة الـ 16 للإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد.

وفي أوروبا، أعلنت بلجيكا أنه ثبت إصابة أحد الأشخاص بالفيروس، فيما أعلنت ألمانيا عن حالتين إضافيتين للإصابة بالمرض.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا إلى 28، فيما قالت منظمة الصحة العالمية: إن فيروس “كورونا” لا يمثّل وباء عالمياً، لافتة إلى أن ارتداء الأقنعة لا يحمي غير المصابين 100%، بل يجب اتخاذ تدابير إضافية. وصرّح نائب وزير الصحة الروسي، سيرغي كرايفوي، بأن العلماء الصينيين بصدد اختبار عقار “تريازافيرين” الروسي المضاد للفيروسات، والذي أكد فعاليته في مكافحة 15 نوعاً من الانفلونزا.