بحضور قيادة الحزب.. الفروع الحزبية تتابع عقد مؤتمراتها الانتخابية الهلال: السويداء كانت وستبقى قلعة من قلاع البعث

محافظات-البعث:

وسط أجواء من الحرية والديمقراطية والروح الرفاقية التنافسية، تابعت الفروع الحزبية في المحافظات والجامعات عقد مؤتمراتها الانتخابية، بحضور الرفاق أعضاء القيادة المركزية.

ففي السويداء (رفعت الديك) عقد فرع الحزب مؤتمره الانتخابي، بحضور الرفيقين المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، وياسر الشوفي عضو القيادة المركزية، المشرف على الفرع.

ونقل الرفيق الهلال للمشاركين تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، الذي يشكّل مصدر فخر للحزب، كونه الأمين على الوطن والحزب، وخير من صان الأمانة، كما كان خير قائد في زمن كثر فيه الرؤساء ولكن قل فيه القادة، ومن هذا القائد نستمد القوة والصلابة في ظل ظروف هذه المعركة الكونية، التي سخّر لها الأعداء إمكانيات فاقت الحربين العالميتين، ومع ذلك بقيت سورية صامدة بأهلها وجيشها وقائدها.

وبيّن الرفيق هلال أن أبناء جبل العرب أعطوا البازلت الصلابة والصمود رغم كل المؤامرات التي حيكت ضد هذه المحافظة ومحاولات زعزعة النسيج الاجتماعي لأبنائها، وشدّد على أن السويداء كانت وستبقى قلعة من قلاع البعث، وأشار إلى أنه ورغم كل مسؤوليات القائد الكبيرة في ظل الحرب إلا أن الرئيس الأسد كان متابعاً لأدق تفاصيل العمل الحزبي، وحريصاً على النهوض بالحزب، وما الانتخابات التي تجري اليوم إلا دليل على حرص قيادة الحزب على إعادة الحياة الديمقراطية، لافتاً إلى أن هذا الاستحقاق الانتخابي يحمّل أعضاء المؤتمر مسؤولية اختيار من يمثّلهم خير تمثيل، وبما يسهم في خدمة المواطنين.

وأشار الرفيق الأمين العام المساعد إلى أن إجراء الانتخابات الحزبية ونجاحها دليل على صحة وقوة هذا الحزب، حيث أجريت الانتخابات في كافة المحافظات دون استثناء وسط إقبال منقطع النظير، مؤكداً أن البوصلة دقيقة والخط واضح، فلا مكان للرماديين بيننا، وأضاف: هذا الاستحقاق الانتخابي يأتي بالتزامن مع دك بواسل جيشنا معاقل الإرهابيين في إدلب وحلب، وبالتالي علينا الارتقاء بالعمل البعثي، والابتعاد عن الأمراض الاجتماعية في عملية الانتخاب، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة هي الأصعب، وبالتالي لابد من اختيار قيادات قادرة على المساهمة في عملية إعادة الإعمار والبناء.

مشدداً على أهمية اختيار أكبر عدد ممكن من الرفيقات انطلاقاً من أهمية دورهن في كافة مجالات الحياة، وكذلك التركيز على عنصر الشباب الذين يشكّلون عدة المستقبل.

يذكر أن عدد أعضاء المؤتمر بلغ 204 رفاق ورفيقات، وبلغ عدد المرشحين 43.

ومن ثمّ قام الرفاق أعضاء المؤتمر بممارسة حقهم الانتخابي، وبعد فرز الأصوات تبين فوز كل من الرفاق: بسام طويل، أنور الحسنية، وليد أبو عسلي، احسان أبو حجيلي، حسن عبد الله الأطرش، روزانا فارس الباسط، فوزات شقير، فراس أبو زيد، زياد أبو مغضب، عدنان مقلد، منيب الحسين، شاكر غانم، منصور الدين، صلاح النبواني، يحيى الصحناوي، أحمد حاتم، فؤاد الشاطر، ديانا نعيم، ايهاب حامد، بشار نصار، هدى زرقطة، حكمت أبو غازي، باسل العيسى، نبال الظواهرة.

حضر المؤتمر الرفيق زياد صباغ عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.

جامعة البعث

وفي حمص (عادل الأحمد) عقد فرع جامعة البعث مؤتمره الانتخابي، بحضور الرفيق محمد شعبان عزوز، رئيس مكتب العمال والفلاحين، والذي أكد أهمية حسن الاختيار، وخاصة أننا أمام تحد كبير، وقوى العدوان تتكالب كل يوم بأشكال مختلفة، وأضاف: نحن حريصون على كل قطرة دم سفكت وقدّمها الجيش العربي السوري والقوات الرديفة في مواجهة الإرهاب، ومطالبون بأن نحسن الاختيار، ولفت إلى أننا لا ننسى من صمد منذ بداية الحرب، وأيضاً من اعتبر الوطن فندقاً للإقامة، واليوم الضمير هو الفيصل وهو الناظم لممارسة هذا الحق والواجب، متمنياً على الرفاق المرشحين أن يكونوا أهلاً لثقة الرفاق أعضاء المؤتمر بهم.

وأشار الرفيق عزوز إلى الظروف التي تمر بها سورية متزامنة مع الانتخابات الحزبية التي لم تعد شأناً حزبياً، وهي تحظى باهتمام الشارع السوري، مؤكداً أن هذا الصرح العلمي الأكثر قدرة على معرفة التحديات المستقبلية التي تواجه السوريين.

وبلغ عدد المرشحين 24، وعدد الناخبين 72، وبعد فرز الأصوات تبين فوز كل من الرفاق: فائق فهد شدود، بلال مطهر اليوسفي، عدنان عبد الرحمن الشيخ حمود، عماد عبدو مسوح، محمود مصطفى حديد، زهور ياسر عبد الهادي، سامي عبد العزيز سلوم، إبراهيم أسعد إسماعيل، جابر سليمان الاستانبولي، توفيق خضر المسعود، رامي نجيب ديب سارة، ياسمين شريف طيبو، محمد ممتاز محمد خير المدني، مصطفى محمد الخالد المصري، طارق محمد فاروق حسام الدين.

حضر المؤتمر الرفيقة أميمة السعيد عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.