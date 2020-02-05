جائزة مقدونيا لرائد خليل

نال رسام الكاريكاتور رائد خليل الجائزة التقديرية بمهرجان مقدونيا الدولي الخامس والتي تمحور موضوع مسابقتها حول تقاليد الزواج في العالم وسط مشاركة واسعة من رسامي الكاريكاتور دولياً. وجاء العمل الفائز كرد فعل على عقدة الرجولة في بعض المجتمعات بأسلوب فكاهي شديد المبالغة الكاريكاتورية يدعو إلى الغوص في عمق التساؤل عن هذه العقد في مجتمعات العالم الثالث.

جدير بالذكر أن خليل نال العديد من جوائز مسابقات الكاريكاتور العالمية العام الفائت.