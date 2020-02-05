عباس النوري في “شارع شيكاغو”

انضم الفنان عباس النوري إلى قائمة أبطال مسلسل “شارع شيكاغو” للمخرج محمد عبد العزيز عن نص من تأليفه بالتعاون مع ورشة كتّاب يزن الداهوك، رزان السيد، علي ياغي، وإنتاج شركة “قبنض” بالتعاون مع منصة “وياك”، وأعلنت الشركة المنتجة ذلك من خلال نشرها صورة للفنان عباس عبر حسابها الرسمي على فيسبوك.

“شارع شيكاغو” عمل رومنسي بوليسي، بعيداً عن الأزمة السوريّة، تدور أحداثه بين فترتين زمنيتين، ستينيات القرن الماضي والزمن الراهن، تروي حكاية فتاة دمشقية، تهرب برفقة بطل شعبي، وتلجأ إلى “تياترو” في شارع شيكاغو، لتواجه المجتمع والجهات التي تلاحقها، جملة من الأحداث والصراعات، تنتهي بجريمة قتل، تبقى غامضة، حتى تقودها الصدفة إلى يد محقق يكشف خيوطها في الزمن الحالي.