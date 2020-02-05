عودة الهدوء إلى البصرة والنجف

عادت الحياة إلى غالبية المدن في محافظتي البصرة والنجف إلى طبيعتها، وقالت مصادر إعلامية: إن المدن العراقية في المحافظتين تشهد حركة طبيعية، فجميع الطرق والتقاطعات والجسور مفتوحة أمام حركة السير، مع انتشار القوات الأمنية التي تشرف على حركة المارة وحفظ الأمن، في وقت تستكمل الدراسة بشكل طبيعي في المدارس تحضيراً لامتحانات نصف السنة. ولم تشهد ساحة البحرية – وهي مركز للتظاهر في البصرة- أي تظاهرات، فيما شهدت محافظة النجف استقراراً مع انتشار القوات الأمنية وفتح جميع الطرق والجسور، باستثناء جسر الإسكان الذي لا يزال مغلقاً منذ بداية التظاهرات. ويستمر طلبة الجامعات في النجف بالإضراب عن الدوام الرسمي، فيما تسعى السلطات المحلية في المحافظة لإيجاد حلول سريعة لعودة الطلبة إلى مقاعدهم الدراسية.

إلى ذلك، أفاد مصدر أمني بإعادة فتح جسرين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق أمام حركة السير، وقال: إن متظاهرين أعادوا فتح جسري النصر والحضارات وسط الناصرية أمام حركة السير، مضيفاً: إن ذلك أدى إلى تخفيف الزخم المروري الذي حصل بالمناطق القريبة من الجسرين.

في الأثناء، شهدت ساحة التحرير في العاصمة بغداد تظاهرات ضد تكليف محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة، فيما قطع متظاهرون الطريق الرابط بين مدينة السليمانية وناحية عربت شمالي العراق، رداً على نقص الخدمات كالطاقة الكهربائية والغاز والنفط الأبيض، وهددوا بالتصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، واللجوء إلى خطوات أكبر.

في غضون ذلك، أعلنت قوات الحشد الشعبي العراقي تصديها لهجوم من تنظيم “داعش” الإرهابي، وقال نائب قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي أحمد نصر الله في بيان: إن قوة من اللواء 18 في الحشد صدت هجوماً لإرهابيي “داعش” استهدف نقطتين تابعتين للواء غرب الأنبار، مضيفاً: إن الإرهابيين استخدموا أثناء الهجوم قنابل الهاون والأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذا الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، ولم يسفر عن خسائر في صفوف قوات الحشد.

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع عن إلقاء القبض على خمسة إرهابيين جنوبي محافظة صلاح الدين، وذكرت الوزارة في بيان: إن قيادة عمليات سامراء وخلال واجب تفتيش في منطقة الجويزرات التابعة لقضاء بلد تمكنت من العثور على مضافة تابعة لعصابات “داعش” الإرهابية في إحدى الدور المهجورة، توجد فيها أواني طبخ وفرش وبعض المواد الغذائية، وأحرقت المواد بالكامل، مشيراً إلى أن كتيبة هندسة ميدان الفرقة الرابعة شرطة اتحادية تمكنت خلال تنفيذ واجب تفتيش وتطهير منطقة خط اللاين من العثور على 10 عبوات قمعية من مخلفات “داعش” الإرهابي تم تفكيكها وإتلافها تحت السيطرة.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأمنية تمكنت من خلال تفعيل مذكرات القبض من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في ناحية يثرب، وفي ناحية الضلوعية تم إلقاء القبض على إرهابي آخر.

هذا وأصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد “الرصافة” حكماً بالسجن 15 سنة على أحد إرهابيي تنظيم “داعش”، وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى أن الإرهابي أدين بالانتماء إلى التنظيمات الإرهابية منذ عام 2004 وبالمشاركة في تحديث الأسلحة وتفخيخ السيارات، إضافة إلى تقديم الدعم اللوجستي لتنظيم “داعش” الإرهابي في مدينة الفلوجة.