معرض للنحات عفيف آغا في صالة عشتار

يفتتح مساء السبت القادم في صالة عشتار للفنون الجميلة معرضاً لأعمال النحات عفيف آغا الذي استطاع أن يحقق حضوره المتميز من خلال ما قدمه من تجربة تحمل من الفرادة والمهارة خلال 13 معرضاً فردياً سابقاً في سورية وعواصم مختلفة من بلدان العالم ومجموع مشاركات كبيرة في المعارض والملتقيات الجماعية، ولا يزال الفنان الباحث في عديد الخامات والمواد وصولاً إلى لغة النحات الخاصة بعفيف والتي تقع بين التجسيد والتجريد ضمن صياغة تقنية تفعل فعل الماهر في صناعة النفائس، إلا أن النحات المأخوذ بالتأليف من خلال توازن الكتلة في حيز من فراغ مدروس قد يتخلل بعض جوانب الجسم أو نقوش بسيطة على السطح لتقريب المادة الخام من العاطفة، ولا يخلُ الأمر رشاقة في حركة المبنى العام مخدماً بلون الحجر أو الرخام.

الفنان أغا القادم من مدينة اللاذقية حيث يعيش ويزاول فنه في محترفه الخاص الذي تحول إلى متحف يجمع فيه عدد كبير من الأعمال الفنية وأضحى معلماً ثقافياً وفنياً من معالم ريف المدينة، وفي هذا المعرض الجديد في صالة عشتار تأكيد على أن فن المحافظات يتمتع بالقوة والخصوصية وأساسي في الحركة التشكيلية عموماً الغنية بفنانيها والفقيرة على مستوى الترويج والدعم، حيث تغيب الملتقيات الدولية وتراجع في دعم المؤسسات الاقتصادية للحركة الثقافية، وخاصة في مجال النحت الذي يتطلب إمكانيات مالية كبيرة.

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