أرباح “تاميكو” تتجاوز 1.2 مليار ليرة

دمشق – محمد زكريا

يختلف العمل في الشركة الطبية العربية “ تاميكو” عن بقية الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات الكيميائية لاسيما لجهة خصوصية العمل الدوائي ومتطلباته، وبحسب التقرير الصادر عن المؤسسة فإن الشركة لا تزال تتلقى الدعم اللازم من الجهات الوصائية بغية عودتها إلى مقرها الرئيسي في المليحة، إلى جانب تأمين المستلزمات الضرورية لعودة نشاطها إلى سابق عهده.

ويشير التقرير إلى أن إدارة الشركة باشرت في تنفيذ وإحداث العديد من الخطوط الإنتاجية في المقر القديم منها تجهيز خط إنتاج الكبسول من المضادات الحيوية الجيل الثالث مع تأهيل بناء مخابر المديرية الفنية، كما أنه تمت مخاطبة وزارة الصحة من أجل الحصول على موافقات الترخيص اللازم لإنتاج المعقمات الطبية وتعبئة الكحول.

وأشار المدير العام للشركة الدكتور فداء أحمد علي إلى أن الشركة تواصلت من العديد من الشركات المصنعة للدواء في الدول الصديقة “الصين والهند وروسيا وإيران” حيث وضعت الشركة ثلاثة مشاريع يمكن أن تعرض على الاستثمار، وهي خط إنتاج جلسات غسيل الكلية والمستلزمات غير الكيميائية، وخط لإنتاج أمبولات التخدير الجراحي، وخط لإنتاج لقاحات الأطفال.

يشار إلى أن إجمالي مبيعات الشركة للعام الفائت تجاوزت 4 مليارات ليرة بقيمة أرباح وصلت إلى 1.2مليار ليرة، وأن الشركة تصنف من الشركات الرابحة ولاسيما في سنوات الحرب.