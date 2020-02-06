استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة العشرات في اعتداءات للاحتلال على القدس وجنين

استشهد 3 فلسطينيين، أمس، برصاص قوات الاحتلال في القدس المحتلة وجنين بالضفة الغربية، وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على الفلسطيني طارق لؤي بدوان -25 عاماً- خلال اقتحامها حي البساتين في مدينة جنين، ما أدى إلى استشهاده، كما استشهد شاب آخر برصاص الاحتلال قرب المسجد الأقصى المبارك، كما استشهد شاب فلسطيني يبلغ من العمر 19عاماً، وأصيب سبعة آخرون، أحدهم بجروح خطيرة، خلال اقتحام الاحتلال مدينة جنين واعتدائها على الفلسطينيين، وهدمها منزل الأسير أحمد أبو القمبع للمرة الثانية.

كما اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينتي بيت لحم وبيت جالا، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة صحفي بجروح والعشرات بحالات اختناق، فيما اقتحمت بلدتي يطا والظاهرية جنوب الخليل وجنين وبلدة تقوع جنوب بيت لحم والبلدة القديمة في القدس المحتلة، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت تسعة منهم.

واقتحم 60 مستوطناً المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، فيما شن طيران الاحتلال عدواناً جديداً على قطاع غزة المحاصر، مستهدفاً بعدة صواريخ مناطق في جنوب شرق رفح ومخيم الشاطئ الشمالي، ما أدى إلى أضرار جسيمة في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين.

في السياق ذاته هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية العراقيب الواقعة في منطقة النقب بالأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 للمرة الـ 174، وذكرت وكالة وفا أنها المرة الرابعة التي يتم فيها هدم القرية منذ مطلع العام الجاري.

ويؤكد أهالي قرية العراقيب استمرارهم بمعركة الصمود على أراضيهم، وإعادة بناء منازلهم، ونصب الخيم مجدداً، مشددين على رفضهم مخططات سلطات الاحتلال التي هدمت عشرات القرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 بهدف تشريد أهلها، والاستيلاء على أراضيهم التي تقدّر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخططها لتهويد هذه القرى.

سياسياً، أدانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي الخطير بحق الشعب الفلسطيني، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة واعتقال العشرات.

وأوضح المتحدّث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان أن “صفقة القرن” مؤامرة أمريكية إسرائيلية شجّعت الاحتلال على التصعيد في جرائمه بحق الفلسطينيين، مشدداً على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله، وسيقف سداً منيعاً في وجه هذه المؤامر،ة وسيسقطها مهما بلغت التضحيات، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة، والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه المستمرة بحق الشعب الفلسطيني استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

كما جددت وزارة الخارجية الفلسطينية إدانتها جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن صمت المجتمع الدولي يشجّع الاحتلال على التمادي في انتهاكاته، ويساعده في تنفيذ مخططاته الاستعمارية.

وأوضحت الوزارة في بيان أن اقتحام قوات الاحتلال جنين والقدس المحتلة واعتداءها الوحشي على الفلسطينيين، والذي أدى إلى استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وإصابة العشرات بجروح وحالات اختناق، يشكّل تصعيداً خطيراً واستخفافاً بمبادئ حقوق الإنسان وإمعاناً في انتهاكاتها للقانون الدولي.

وطالبت الخارجية المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها، وسرعة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.