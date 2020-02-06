افتتاح مخبز هيمو وزيادة إنتاج “البعث”

القامشلي- عبد العظيم العبد الله

بات مخبز هيمو جاهزاً للمباشرة وتوزيع الخبز على أهالي القرية والقرى المجاورة، وسيساهم بتخفيف الضغط على مخبز البعث بالقامشلي، الذي يشهد إقبالاً كبيراً على مدار الساعة، كونه المخبز الوحيد في المنطقة، ويقدم مادة الخبز لأهالي المدينة والريف القريب والبعيد، وقد أكّد محافظ الحسكة اللواء جايز الموسى لـ”البعث” بأن مخبز هيمو جاهز لإنتاج الخبز، من كافة النواحي، وسينجز 2 طن من الخبز يومياً، بالإضافة إلى جهد كبير لتجهيز خط ثالث لإنتاج الخبز في مخبز البعث، ليصبح الإنتاج اليومي 24 طناً، فالإنتاج الحالي 18 طناً، ونريد زيادة مخصصات الأهالي والجهات العامة، كون الخبز يتميز بجودة عالية مضاهياً المخابز السياحية الخاصة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى أن جولاته للقامشلي تكون بشكل دائم للمخبز، للاطمئنان على المواطنين وحصولهم على المادة بظروف مناسبة، ومن أجل ذلك تم تجهيز مكان مناسب لهم، يحميهم من برد الشتاء وحر الصيف، وأثناء الجولة رصدنا جودة الخبز والنظافة والأكياس والخميرة وتأكدنا من وزن الرغيف والربطة، والكهرباء وتوفر لليد العاملة.

من جهة أخرى تفقد المحافظ سير العمل في ثقافي القامشلي، وطالب الجهات المشرفة على العمل، بتكثيف الجهد وإنجاز المهمة خلال الفترة المحددة لافتتاحه في الـ 18 من شباط الجاري.