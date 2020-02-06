بحضور الشوفي.. فرع دير الزور للحزب يعقد مؤتمره الانتخابي

دير الزور- البعث:

عقد فرع دير الزور للحزب مؤتمره الانتخابي، بحضور الرفيق ياسر الشوفي عضو القيادة المركزية رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي، وذلك على مدرج ابن البيطار في كلية الزراعة.

وأكد الرفيق الشوفي ضرورة اختيار الأكفأ والأقدر على تحمّل المسؤولية، موضحاً أن الانتخابات ضرورة ديمقراطية لتجديد الحياة الحزبية، وأن إقامتها دليل على حرص قيادة الحزب على إعادة الحياة الديمقراطية، مشيراً إلى ضرورة تمثيل العنصر النسائي والشبابي ضمن قائمة المرشحين لتشكّل كتلة انتخابية، لافتاً إلى أن العمل الحزبي هو مهمة وطنية بالدرجة الأولى، وليس ميزة، ومن ارتضى لنفسه أن يتحمّل هذه المهمة يجب عليه أن يكون على قدر عال من المسؤولية والعطاء والتفاني بالعمل، والابتعاد عن المنفعة الشخصية، لأن الحزب لم يكن يوماً لتحقيق المكاسب، بل وجد لخدمة المجتمع.

وأشار الرفيق الشوفي إلى أن العقيدة النضالية الوطنية والعروبية لسورية، قيادة وجيشاً وشعباً، وراء تحقيق الانتصار على الإرهابيين والمخربين وشذّاذ الأفاق، الذين أرسلوا إلى أرضها من مختلف أصقاع العالم، مشيراً إلى أن دول الغرب الاستعماري وأدواته في المنطقة تحاول عرقلة عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب في إدلب وحلب، عبر التدخل العسكري المباشر، أو الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب، لكن البؤر الإرهابية ستلقى مصيرها المحتوم، وسيتم القضاء عليها في القريب العاجل، وستخرج سورية من هذه الحرب منتصرة وأكثر قوة ومنعة.

وقام الرفاق أعضاء المؤتمر بممارسة حقهم الانتخابي، وتم فرز الأصوات، وتبيّن فوز كل من الرفاق: صالح الدندل، صالح العليوي، رائد الغضبان، جدعان الصالح، رائد المحمد، عمر الخلف، ماجد سيد سليمان، فايز المنديل، علي المسعود، سليمان العجيل، برهان عبد الوهاب، ساهر الحاج صكر، مروان الحدو، طه الخليفة، عبود العبد الله، نسرين ضويحي، صخر طعمة، ريم حاج حسين، كمال الأحمد، ذيب الإبراهيم، ميادة العلي، ربيع العرفي، خليل حاج عبيد، حسان مطر العلي.

حضر المؤتمر الرفيق غسان خلف رئيس لجنة الرقابة والتفتيش المركزية.