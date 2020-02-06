بحضور قيادة الحزب.. فرع حمص يعقد مؤتمره الانتخابي الهلال: تعزيز ثقافة الانتخاب وتكريس للديمقراطية الداخلية

حمص- البعث:

عقد فرع حمص أمس مؤتمره الانتخابي، بحضور الرفيقين المهندس هلال الهلال الأمين العام المساعد للحزب، ومحمد شعبان عزوز، رئيس مكتب العمال والفلاحين المركزي، عضو القيادة المركزية، المشرف على الفرع.

ونقل الرفيق الهلال للرفاق أعضاء المؤتمر تحيات ومحبة الرفيق الأمين العام للحزب السيد الرئيس بشار الأسد، ومن خلالهم إلى أبناء محافظة حمص الذين قارعوا، كما كل أبناء المحافظات السورية، الإرهاب التكفيري، ووقفوا إلى جانب أبطال الجيش العربي السوري الذي يدك اليوم مواقع الإرهاب في إدلب وحلب، وأصبحت بطولاته وتضحياته العظيمة مثالاً يُحتذى لكل جيوش العالم.

وأضاف الرفيق الهلال: لقد انتصرت حمص على شذّاذ الأفاق والمرتزقة، وأثبت أبناؤها للعالم والأعداء والمتآمرين بأن السوريين لم ولن يقهروا أو يستسلموا، لأنهم أصحاب حق وتاريخ وحضارة، وسيعيدون بما يملكونه من إرادة حرة ومستقلة بناء كل ما خرّبه التكفيريون، مشدداً على أن الانتصارات التي تتحقق في هذه الحرب متعدّدة الأوجه، إعلامية وعسكرية واقتصادية وأمنية، تأتي بفضل همة وعزيمة بواسل الجيش، ووعي الشعب السوري الأبي، وتمسّكه بوحدته الوطنية والتفافه حول القائد المقاوم بشار الأسد الذي قاد المعركة بكل ثقة واقتدار، وأوصل سفينة الوطن إلى بر الأمان.

وأشار الرفيق الهلال إلى أهمية هذه الانتخابات التي تتيح المجال أمام الجهاز الحزبي لاختيار من يمثّله، وإيصال الشخصية الأكفأ إلى المناصب القيادية، مؤكداً أن الانتخابات حالة صحية تعبّر عن تطور الحزب وحيويته وقدرته على التفاعل مع التطورات الحاصلة في المجتمع، وأوضح ضرورة إيصال رفاق بعثيين قادرين على العطاء والعمل وتحمّل المسؤولية خلال المرحلة القادمة، مرحلة إعادة البناء والإعمار، والتي لا تقل خطورة عن مرحلة الحرب على الإرهاب، خاصة وأن الغرب الاستعماري، وأدواته في المنطقة، يشددون حصارهم على الشعب السوري الذي سينتصر على الحرب الإرهابية الاقتصادية، كما انتصر في الحرب الإرهابية التي استهدفت سورية أرضاً وشعباً.

واستعرض الرفيق الأمين العام المساعد التعليمات الواردة في قرار القيادة المركزية الناظمة لإجراء انتخابات قيادات الفروع الحزبية، مشيراً إلى ضرورة تمثيل العنصر النسائي والشبابي، مؤكداً أن إجراء الانتخابات الحزبية، على اختلاف مستوياتها، يعكس إيماناً من القيادة بضرورة تكريس الحياة الديمقراطية في الحزب، وتعزيز ثقافة الانتخاب، تنفيذاً لتوجيهات وأفكار الأمين العام للحزب، داعياً إلى ضرورة أن يتحلّى الرفاق بالحس العالي والمسؤولية الوطنية والرفاقية عند الاختيار، بحيث يكون مبنياً على القناعة التامة، والابتعاد عن المصلحة الشخصية والأمراض المجتمعية، واختيار الأكفأ والأجدر وصاحب الخبرة والكفاءة والحضور المجتمعي.

وبعد فرز الأصوات تبيّن فوز كل من الرفاق: إياد ظفرور، محمد الصاج، هالة الأتاسي، نديم العلي، حسام عودة، عزام ميلاد، شحادة مطر، عمر حورية، كنعان جودة، هزار الدقس، مفيد مسوح، فؤاد عاصي، طوني حنا، سليمان المحمد، زكي العليوي، أحمد الإبراهيم، بسام منصور، بسام المحمد، محمد الحسين، عبد المؤمن القشلق، سمير عباس، معين صالح، علي دربولي، رئيف علي.

حضر المؤتمر الرفيقة أميمة سعيد عضو لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية.