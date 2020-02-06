فريق صيني يتوصل إلى دواء فعّال لمكافحة “كورونا”

دعت وزارة الخارجية الصينية دول العالم إلى التعاون للقضاء على فيروس كورونا، معتبرة أن الذعر من انتشاره أشد فتكاً وعدوى من الفيروس نفسه، فيما أعلنت لجنة الصحة الصينية: إن عدد الوفيات إثر انتشار الفيروس الجديد في بر الصين الرئيسي وصل إلى 490 حالة، بزيادة 65 حالة عن يوم الاثنين، وكل الوفيات الجديدة في إقليم هوبي بوسط البلاد، وهو بؤرة تفشي الفيروس، فيما بلغ عدد حالات الوفاة في مدينة ووهان عاصمة الإقليم 49 حالة، وفي أنحاء بر الصين الرئيسي، كانت هناك 3887 حالة إصابة جديدة مؤكّدة ليصل العدد الإجمالي إلى 24324 إصابة. كما أعلنت السلطات الصحية الصينية أن ما مجموعه 892 مريضاً مصابين بفيروس “كورونا” الجديد خرجوا من المستشفيات بعد شفائهم، وقالت اللجنة الوطنية للصحة في تقريرها اليومي: إن 262 شخصاً خرجوا من المستشفى بعد شفائهم، من بينهم 125 شخصاً في إقليم هوبي.

في السياق ذاته، أكدت المتحدّثة باسم الخارجية الصينية، هوا تشون يينغ، أن وسائل إعلام ومؤسسات فكرية وخبراء وعلماء من دول عديدة أعربوا عن قلقهم إزاء التدابير التقييدية المفرطة التي تتخذها بعض الدول.

وجاءت تلك التصريحات تعليقاً على تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية صينية تقول: إن التدابير الصارمة التي اتخذتها الولايات المتحدة جراء فيروس كورونا الجديد ستؤذي بشدة الشركات الأمريكية التي تعتمد على منتجات صينية أو مستهلكين صينيين، فضلاً عن أن تقريراً نشرته مؤسسة غولدمان ساكس يتوقّع تباطؤاً بنسبة 0.4 نقطة في النمو السنوي للولايات المتحدة خلال الربع الأول من العام.

وأضافت هوا: “نأمل أن تحترم الدول المعنية التوصيات المهنية الجازمة لمنظمة الصحة العالمية، وأن تقوم برد عقلاني يستند إلى العلم على الوضع الراهن بدلاً من المبالغة في رد الفعل”، وأردفت: “لمواجهة هذه الأزمة الصحية العامة يتعيّن على جميع الدول أن تتحد، وتتغلّب على المصاعب بالتضامن بهدف حماية المصالح المشتركة للجميع”.

وكانت المتحدثة الصينية أكدت الثلاثاء أنه على الولايات المتحدة النظر إلى انتشار فيروس كورونا الجديد بطريقة موضوعية وعادلة وهادئة واحترام بكين والتعاون معها ومع المجتمع الدولي في الحرب ضد هذا المرض.

بالتوازي أعلن تلفزيون الصين الرسمي أن فريق بحث من جامعة جيجيانغ الصينية توصل إلى “دواء فعّال وحاسم” لمكافحة فيروس “كورونا”، وقد نجح في التجربة على البشر شرق البلاد، وأن أعضاء من الفريق البحثي، الذي يرأسه لي لان جوان، وصلوا إلى مدينة ووهان لتوسيع رقعة استخدام الدواء الجديد في مكافحة الفيروس، في حين شدد نائب رئيس مستشفى جيجيانغ، تشن زوينج على أنه لا يجب استخدام الدواء الجديد دون إشراف وتوجيه طاقم صحي متخصص.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أن التدابير المشددة التي اتخذتها بكين للسيطرة على تفشي فيروس “كورونا” الجديد، حدت من انتشاره خارج حدود الصين، ما وفر “فرصة سانحة” لوقف تفشيه.

وتعمل السلطات الصحية في دول العالم على اتخاذ إجراءات طارئة للحيلولة دون انتشار المرض، وفرض إجراءات صحية استثنائية على المسافرين لمنع انتشاره.