15 ألف طن من أقطان المنطقة الشرقية إلى محلج الوليد

حمص – صديق محمد

يواصل محلج الوليد بحمص عمليات استلام الأقطان المحبوبة من المحافظات الشرقية حيث بلغت الكميات المستلمه من بداية الموسم وحتى تاريخه 14936 طنا، وأوضح مدير المحلج المهندس ماهر عساف لـ “البعث ” أن الكميات المستلمة من محافظة الحسكة بلغت 11472 طناً، فيما بلغت الكميات المستلمة من محافظة دير الزور 3411 طناً، ومن محافظة الرقة 53 طناً، مشيرا إلى أنه نتج عن حلج الأقطان المستلمة من بداية عمليات الحلج نحو 11147 بالة من القطن بوزن إجمالي 2036 طناً من الأقطان المحلوجة، إضافة لإنتاج نحو 3402 طن من البذور والباقي أتربة ومخلفات ثانوية، لافتا إلى أنه يتم توريد الأقطان المحلوجة إلى معامل شركة الوليد للغزل والنسيج حيث بلغت الكمية حتى تاريخه 8250 بالة بوزن إجمالي 1520 طناً، بالإضافة لشحن البذور إلى معمل سكر حمص لتصنيع الزيوت حيث بلغت الكمية المشحونة 1507 أطنان .

وأضاف العساف إنه من المتوقع أن تصل الكميات المستلمة لهذا الموسم لحولي 15500 طن فيما وصلت الكميات المستلمة للموسم الماضي 13200 طن، مشيرا إلى أن وضع الكهرباء حاليا جيد مما يزيد من طاقة المحلج الإنتاجية ومن المتوقع أن يتم تخصيص خط جديد خاص بالمحلج من المحطة الشمالية بنهاية الشهر الحالي، كما أن الحالة الفنية للمحلج جيدة ويتم التشغيل على مدار الساعة وفق ورديات خاصة بعمل المحلج.