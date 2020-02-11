الجيش اليمني يحبط محاولة تسلل لمرتزقة النظام السعودي قبالة نجران

أسقطت الدفاعات الجوية للجيش اليمني واللجان الشعبية، أمس، طائرة تجسس تابعة لقوى تحالف العدوان السعودي قبالة نجران، وأكد مصدر عسكري أن الدفاعات الجوية استهدفت طائرة تجسس تابعة لقوى العدوان بسلاح مناسب في منطقة الصوح قبالة نجران وأصابها بشكل مباشر وأدى لإسقاطها.

يأتي ذلك فيما قُتل وجُرح عدد من مرتزقة تحالف العدوان إثر إفشال قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية محاولة تسلل لهم قبالة نجران، وقال مصدر عسكري: إن عدداً من المرتزقة سقطوا بين قتيل وجريح، وتم تدمير عتادهم الحربي خلال تصدي قوات الجيش واللجان الشعبية لتسللهم في منطقة العطفين بالأجاشر قبالة نجران. كما لقي عدد من مرتزقة العدوان السعودي مصرعهم بكمين محكم للجيش واللجان الشعبية في مدينة تعز، وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة العسكرية نفّذت كميناً محكماً للمرتزقة في جبهة الضباب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

في غضون ذلك، أشارت مصادر إعلامية إلى أن قوى العدوان قصفت بـ 3 صواريخ كاتيوشا حارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية بالحديدة، كما استهدفت بالمدفعية والرشاشات الثقيلة والمتوسطة أماكن متفرقة من منطقة 7 يوليو السكنية وشارع الخمسين.

من جهته، أكد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله محمد البخيتي أن القوات اليمنية المشتركة مازالت تواصل تقدمها نحو مأرب والجوف، كاشفاً سبب تجميد عملية دخول القوات المسلحة إلى مدينة مأرب في الوقت الحاضر، وذلك لاعتبارات إنسانية وأيضاً لتوسط دولة عربية وإعطاء فرصة لحزب الإصلاح للوفاء بالتزاماته ومراجعة حساباته، وقال: إن موازين القوى تغيّرت لصالح القوات اليمنية بسبب هشاشة الوضع في المناطق التي تحت سيطرة دول العدوان ومرتزقتها، حيث الصراعات تتوسع فيما بين المرتزقة، علاوة على تزايد صراع المصالح ما بين السعودية والإمارات، الأمر الذي يؤدي إلى تصادم فيما بين مرتزقتهم في الداخل اليمني، مشدداً على أن الحل في اليمن هو تحرك جميع المكونات السياسية اليمنية في اتجاه استعادة سيادة واستقلال اليمن، لأنه لا يمكن بناء دولة من دونهما ومن دون دولة القانون.

وأوضح البخيتي أن السعودية والإمارات تعمّدتا إفشال اتفاق الرياض، لأنهما لم يتمكنا من تحقيق أطماعهما، سواء على مستوى اليمن أو على مستوى الجنوب، إلا بإثارة الصراعات الداخلية بين القوى القومية التي ربطت مصيرها بدول العدوان، وحتى فيما بين المرتزقة أنفسهم، داعياً دول العدوان إلى مراجعة حساباتها وأن تدرك حقيقة فشلها في اليمن، لافتاً إلى أن النظام السعودي بات يعتمد بشكل كامل على المرتزقة ليس فقط في الجبهات الداخلية، وإنما حتى على الحدود.