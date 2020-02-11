سلسلة اعتداءات على غزة.. وإصابة عشرات الطلبة في الضفة

بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنود ما تسمى “صفقة القرن”، تصعّد قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الفلسطينيين، ففي ظل الحصار الجائر الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة منذ أعوام، تواصل طائرات ومدفعية الاحتلال استهدافها أراضي الفلسطينيين، إذ جدّد طيران الاحتلال ومدفعيته عدوانه على قطاع غزة المحاصر، واستهدف بأكثر من عشرة صواريخ مناطق غرب خان يونس جنوب القطاع ودير البلح وسطه، ما أدى إلى إلحاق أضرار في البنى التحتية وممتلكات الفلسطينيين، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بثلاث قذائف شرق مدينة غزة، ما أدى إلى أضرار في ممتلكات الفلسطينيين وأراضيهم الزراعية.

إلى ذلك، توغّلت خمس آليات للاحتلال شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وشرعت بأعمال تجريف للأراضي في المنطقة.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال بلدات وقرى في القدس المحتلة والخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس وقلقيلية وجنين بالضفة الغربية، وداهمت منازل الفلسطينيين، وفتشتها، واعتقلت 16 منهم.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام صوب الفلسطينيين ومنازلهم خلال اقتحامها مخيم العروب شمال الخليل.

كما تواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها الخطيرة بحق قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية في انتهاك صارخ للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، حيث أصيب عشرات الطلبة والمدرسين الفلسطينيين بحالات اختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على مجمع المدارس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة، وقال المتحدث باسم لجان المقاومة الشعبية في أبو ديس هاني حلبية: “إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام صوب مجمع المدارس، ما أدى إلى إصابة العشرات في صفوف الطلبة والهيئة التدريسية بحالات اختناق”.

وتعليقاً على إعلان “صفقة العار”، أكد مستشار قائد الثورة الإيرانية للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أن ما تسمى “صفقة القرن” محكومة بالفشل، لأنها تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشدّداً على أن السبيل الوحيد لاستعادة الحقوق الفلسطينية المغتصبة هو المقاومة، وأشار إلى أنه في هذا العالم يقوم المستكبرون والطغاة بسحق كل القيم الإنسانية السامية، وأوصلوا ظلمهم إلى أعلى المستويات وحصدوا بإرهابهم أرواح آلاف الأطفال والأبرياء، ويتحدّثون عن مكافحة الإرهاب بوقاحة، ويطلقون شعار الدفاع عن حقوق الإنسان، ويحرمون الآخرين من الحصول على حقّهم، ولفت إلى أنه بعدما أجهضت المقاومة كل مخططات هؤلاء الطغاة أصبحوا يتحدثون الآن عن صفقة هي في الحقيقة خدعة وخيانة.