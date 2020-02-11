هطولات ثلجية على ارتفاعات 800 متر

تميل درجات الحرارة للارتفاع بشكل طفيف مع بقائها أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، مع استمرار تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي ضعيف يترافق بتيارات شمالية غربية باردة في طبقات الجو العليا. وتوقّعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد، كما تتساقط الثلوج فوق المناطق التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، أما المناطق التي يكون ارتفاعها أقل، فيكون الهطل ممزوجاً بالمطر. وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج. هذا وبيّنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن جميع الطرق بالمحافظات سالكة عدا عدة طرق في محافظات ريف دمشق وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة، فيما أفاد مراسل سانا بانقطاع غالبية الطرق المؤدية إلى مدينة المالكية في أقصى الشمال الشرقي لمحافظة الحسكة نتيجة تراكم الثلوج، حيث وصلت سماكته في بعض المناطق الى نصف متر تقريباً.

وفي أوروبا واصلت العاصفة كيارا مسارها، ما أدى إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، وإيقاف حركة القطارات، وقطع التيار الكهربائي عن عدد كبير من المنازل.

ووفقاً لـ AFP فقد أصيبت امرأتان بجروح بالغة بسبب سقوط شجرة في ساربروكن جنوب غرب ألمانيا، إحداهما في حالة حرجة، فيما لا تزال رحلات القطارات على الخطوط الأساسية معلّقة في جميع أنحاء البلاد.

أما في الجمهورية التشيكية، حيث بلغت سرعة الرياح 180 كلم في الساعة، فأصيب رجل بسقوط شجرة على سيارته في جنوب البلاد.

واحتلت هذه العاصفة الصفحات الأولى في الصحف البريطانية، حيث اعتبرت ايلين روبرتس من مكتب الأرصاد الجوية البريطانية العاصفة أنها “على الأرجح أكبر عاصفة في القرن في المساحة التي تطالها”.

ولا يزال هناك 180 إنذاراً بحصول فيضانات في جميع أنحاء بريطانيا التي تتحضر في بعض المناطق إلى رياح ثلجية وتساقط ثلوج.

وفي فرنسا حرمت العاصفة قرابة 130 ألف منزل في شمال البلاد من التيار الكهربائي وفق ما أعلنت شركة “اينيديس” للكهرباء.

أما في المنطقة الباريسية، فقد تسبب سقوط أشجار على سكك الحديد باضطرابات في حركة القطارات.

وتسببت العاصفة في هولندا بزحمة سير امتدت على أكثر من 600 كلم في طرقات البلاد في ساعات الذروة، كما ألغيت 220 رحلة من وإلى مطار أمستردام سخيبول، وهو ثالث مطار في أوروبا من حيث الازدحام. وفي النروج يتوقع أن تتسبب العاصفة التي سميت “إيلسا” بفيضانات كبيرة في مطلع الأسبوع بجنوب غرب البلاد.