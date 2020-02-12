مجلس الشعب يتابع مناقشة موضوع نقص مادة الغاز وزير النفط: وصول ناقلة وانتظام التوريدات والتوزيع قريباً

دمشق- البعث:

بحث مجلس الشعب، في جلسة ترأسها حموده صباغ رئيس المجلس، نقص مادة الغاز من الأسواق، بحضور وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، والذي كشف عن وصول ناقلة محمّلة بمادة الغاز، أول أمس الأحد، بعد أن تأخر موعد وصولها 14 يوماً بسبب الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة من الغرب على سورية، موضحاً أن انتظام توريد مادة الغاز سيلبي طلب المواطنين، وسينعكس إيجاباً على الآلية الجديدة لتوزيع الغاز.

وأشار إلى أن تنفيذ خطة توريد الغاز المنزلي قد انخفضت إلى 14 % خلال كانون الأول الماضي وإلى 35 % في كانون الثاني، بسبب تلك الإجراءات العقابية، وقد ترافق تأخير وصول التوريدات مع اعتداءات إرهابية مخطط لها على منشآت إنتاج الغاز المنزلي مع بدء تطبيق الآلية الجديدة لتوزيع الغاز.

وقدّم وزير النفط بعض الأرقام ذات العلاقة بقطاع الغاز، وأشار إلى أن الحاجة اليومية من مادة الغاز المنزلي تبلغ 1200 طن، وبعد أن وصل الإنتاج المحلي منها إلى 50 % أدت الاعتداءات على منشآت الغاز إلى تراجعها إلى 25 % الأسبوع الماضي، وأن انخفاض الإنتاج المحلي، وتأخر وصول التوريدات كان لهما انعكاس قاس على المواطنين.

وفي مداخلاتهم، طالب أعضاء المجلس الوزارة بتعزيز الشفافية والصراحة مع المواطنين عبر وسائل الإعلام، وشرح المعوقات التي تعترض إنتاج وتوريد وتوزيع مادة الغاز على مستحقيها، إضافة إلى دراسة البدائل، وتحديد الحلول الممكنة، وضبط الأسعار، ومعالجة الصعوبات الناشئة عن الآلية الجديدة لتوزيع الغاز، وإعادة النظر فيها وفي الثغرات التي برزت، والاختناقات الحاصلة فيها. وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة إيجاد آلية تضمن وصول أسطوانة الغاز لجرحى الجيش العربي السوري وعائلاتهم، وأن حصة بعض المناطق في المحافظات ضعيفة من الغاز، وليس لدى العائلات جوالات حديثة، ما يصعب قيامها بالتسجيل على مادة الغاز.

وفي رده، أشار وزير النفط إلى أن الوزارة قلّصت المدة الزمنية لاستلام أسطوانة الغاز إلى يومين بدل ثلاثة أيام منذ استلام الرسالة، ما أدى إلى تسريع عملية تسليم المستحقات، وأن الحديث عن أسطوانات غاز ممتلئة لدى المعتمدين والموزعين، إنما هي مخصصات لها مستحقون، وقد تلقوا رسائل على جوالاتهم بغرض استلامها.

وأوضح أنه على أي مواطن تمرير بطاقته الالكترونية على الجهاز لدى أقرب موزع أو معتمد لمادة الغاز، وسيتم تسجيل دوره لاستلام أسطوانة الغاز، وبات بإمكانه حالياً عبر التطبيق الالكتروني الموجود على جواله معرفة عدد الأشخاص المسجلين قبله لاستلام مستحقاتهم عبر الموزّع ذاته القريب منه، مؤكداً أن جميع الملاحظات التي تسجل على آلية التوزيع الجديدة أو التطبيق الالكتروني تتم معالجتها تباعاً.

وفي باقي جدول الأعمال، ناقش المجلس مشروع القانون المتضمن السماح لسيارات الركوب الصغيرة السياحية وسيارات الركوب المتوسطة “ميكروباص” التي لا يزيد عدد مقاعدها على عشرة عدا مقعد السائق والمسجلة بالفئة الخاصة بنقل الركاب وفق نظام التطبيق الذكي لنقل الركاب، وتمت الموافقة على إحالته مجدداً إلى لجنة الخدمات لدراسته بشكل أوسع.

وفي عمل اللجان، عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة اجتماعاً لمناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار، فيما عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاً لمناقشة جواز النظر في مشروع القانون المتضمن إعفاء القروض الممنوحة من صندوق تداول الأعلاف لمربي الثروة الحيوانية من الفوائد العقدية وغرامات وفوائد التأخير المستحقة.