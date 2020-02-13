دوران كاميرا “عنها”

دارت كاميرا المخرجة رباب مرهج معلنة انطلاق عمليات تصوير الفيلم الروائي القصير “عنها”، ويتناول الفيلم حكاية امرأة “وطن”، كيف خانوها وعذبوها من أجل المال وحرية واهمة، هي روح هائمة حاولت أن تكون، أسموها غيمة ولكن كبلوها في الأرض، وسط مجتمع تتخبط فيه الأرواح بين القبح والجمال، هي مونولوجات متعبة لضمير، لامرأة تعارك الحياة، هي ضحية تسعى للتمرد والرفض وأن تكون هي. الفيلم من إنتاج المؤسسة العامة للسينما 2020، سيناريو وإخراج: رباب مرهج، مدير الإنتاج: مغيث ديب، مدير التصوير والإضاءة: محمد مطر، مخرج منفذ: رواد شاهين، مساعد مخرج: عبد اللطيف كنعان، ماكيير: منور عقاد، ومازن صبورة، صوت: رامي نابلسي، ملابس: حسن السيد، ودانيا بعاج، ديكور وإكسسوار: محمد وحيد قزق، مشرف إضاءة: جمال مطر، وبطولة: ميلاد يوسف، روبين عيسى، كرم شعراني، فايز قزق، نجاة محمد، سلمى سليمان، محمد وحيد قزق، فاضل وفائي.