لا هدايا للنساء في عيد الحب

تختلف عادات الاحتفال بعيد الحب بين دولة وأخرى. ويمارس اليابانيون عادات خاصة للاحتفال به على طريقتهم إذ تقدم النساء الشوكولاتة للرجال في عيد الحب. كما يقدمن هدايا لشركائهم في الحياة، وأيضا هدايا للأصدقاء وزملاء العمل، وقد تكون تلك الهدايا قطعا من الشوكولاته. وهناك قصص عديدة حول بداية تلك العادة، في اليابان، تقول إحداها إن البداية كانت في عام 1963، عندما وضع صانع الشوكولاته، أول إعلان بصحيفة يابانية، يشجع على إهداء الشوكولاته في يوم عيد الحب “الفالانتين”. “أما القصة الأخرى فتقول إنه في عام 1960 وضع صانع الشوكولاته موريناغا إعلانا عنوانه “لنقدم الشوكولاته للحبيب”، وبهذا أصبح شهر شباط في اليابان الشهر الذي تباع فيه الشوكولاته بشكل جنوني”.

وتحولت العلاقة بين عيد الحب والشوكولاته إلى جزء من عادات اليابانيين، حيث أصبحت نساء اليابان تعد إهداء الشوكولاته تعبيرا عن مشاعر الحب للرجال. وتقديم الشوكولاته في هذا اليوم، يمثل “اعترافا بالحب، ويطلق عليها “شوكولاتة الحبيب”، أما الشوكولاتة، التي يكون الغرض منها الشكر وإبداء العرفان بالجميل، أو إظهار المودة والاحترام للآخرين، فتحمل أسماء أخرى منها “شوكولاتة الصداقة”، و”شوكولاتة العائلة”، لكن الأمر لا ينتهي في عيد الحب، بتقديم النساء، هدايا الشوكولاتة، للرجال، وإنما يكون رد الهدية، في عيد خاص باليابانيين في 14 آذار، ويعرف بـ”اليوم الأبيض”، الذي يرجع تاريخ الاحتفال به إلى عام 1980، حيث جرى العرف بين الرجال اليابانيين على أن يقوموا بإهداء المرأة (2- 3 أضعاف) ما حصلوا عليه من شوكولاتة، في عيد الحب.