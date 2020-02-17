انطلاق المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية للمباريات الشعرية

طرطوس- محمد محمود

نشاط أدبي وحالة إبداعية لغوية مثلها طلاب محافظة طرطوس في الإلقاء وسرعة البديهة أثناء المرحلة الثالثة من المسابقة الوطنية للمباريات الشعرية التي انطلقت صباح أمس في ثقافي طرطوس. وقد شارك في المسابقة التي ينظمها اتحاد شبيبة الثورة بالتعاون مع وزارتي الثقافة والتربية واتحاد الكتاب العرب حوالى ٨٠ رفيقاً ورفيقة من الروابط شبيبة طرطوس وبشرائح عمرية ضمت مراحل التعليم الأساسي والثانوي وما بعد الثانوي من الفرق التي فازت على مستوى المناطق. وسيتأهل ثلاث فرق للمرحلة الرابعة على مستوى سورية وتهدف المسابقة إلى تعزيز وتمكين قدرات الشباب في اللغة العربية عن طريق المباريات السريعة التي تحاكي مباريات سوق عكاظ الشعرية في إلقاء البيت الشعري الذي ينتهي بحرف ثم يبدأ به الفريق الآخر، ضمن زمن قياسي تحدده اللجان المشكلة من مجموعة من الموجهين الاختصاصيين لمادة اللغة العربية في مديرية التربية ومندوبين من مديرية الثقافة واتحاد الكتاب العرب (شعراء وأدباء).

المشاركون أكدوا أهمية المناظرات في تنمية مواهب الطلاب والحفاظ على اللغة العربية وتمكين الشعر لديهم وتقوية شخصيتهم في الخطابة والإلقاء وسرعة البديهة. حضر المباريات الشعرية الرفيقة ندى علي رئيس مكتب التربية والطلائع بفرع الحزب ومدراء التربية والثقافة وأمين فرع الشبيبة وعضو فرع نقابة المعلمين، والرفيق عدنان غانم أمين فرع وعضو قيادة فرع الشبيبة.