جائزة الشهابي للعلوم الطبيعية

أعلن مجمع اللغة العربية بدمشق عن إطلاق جائزة الأمير مصطفى الشهابي للعلوم الطبيعية في موضوع “النبات.. الحيوان.. الجيولوجيا” حيث تقبل طلبات الترشيح حتى نهاية شهر حزيران القادم. ويشترط على المرشح من الجهات العلمية والفكرية والثقافية أن يكون عربيا وألا تزيد مدة نشر الأعمال المقدمة للجائزة على عشر سنوات وأن ترسل مطبوعة على ثلاث نسخ مرفقة بالسيرة الذاتية، كما أنه لا يجوز المشاركة بكتب مقررة في مناهج المؤسسات التعليمية ولا أن يكون المرشح نال جائزة على عمله من قبل.

توزع الجوائز ضمن احتفال يعلن عنه المجمع لاحقاً بعد تقييم الأعمال المقدمة وإعلان اسم الفائز.