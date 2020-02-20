روحاني: الحظر الأمريكي على الشعب الإيراني عمل إرهابي

جدّد الرئيس الإيراني حسن روحاني على أن الحظر الأمريكي الجائر المفروض على الشعب الإيراني عمل إرهابي، وشدّد، خلال اجتماع للحكومة الإيرانية أمس، على أن إيران كسرت جزءاً مهماً من إجراءات العقوبات الأمريكية في الفترة الماضية، وأضاف: مخطئ من يقول إننا لا نستطيع كسرها، وأشار إلى أن الاتفاق النووي بين إيران والمجموعة الدولية ما زال قائماً رغم كل الإجراءات والمحاولات الأمريكية لإجهاضه، موضحاً أن الولايات المتحدة بعثت رسائل عديدة تطلب فيها الحوار مع إيران بهذا الخصوص، وهو ما يدل على أننا في موقف قوة لا في موقف ضعف. وأردف روحاني بإمكاننا: جعل واشنطن تندم على ممارساتها تجاهنا، والسبيل هو الوحدة، وأحد المظاهر الأساسية لذلك هو المشاركة الفعّالة في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد يومين، وخصوصاً أن المشاركة الجماهيرية الكثيفة فيها ستزعج وتغضب الإدارة الأمريكية، مشدداً على ضرورة التنسيق بين السلطات الثلاث الحكومة والسلطة القضائية ومجلس الشورى لإنجاز هذا الاستحقاق. وكشف الرئيس روحاني بأن الولايات المتحدة أرسلت إلى طهران رسائل عديدة تطلب فيها الحوار، وأشار إلى أن إيران كسرت جزءاً من إجراءات العقوبات الأمريكية في الفترة الماضية، وأضاف: “في نيويورك خاصة أتاني 5 أو 6 رسائل تطلب التفاوض”.

من جهته، قال العضو الديمقراطي في مجلس الشيوخ الأمريكي كريس مورف: إن هناك قيمة في إجراء حوار مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

مورفي أمل في تغريدة عبر تويتر، أن يدرك الرئيس دونالد ترامب هذه القيمة لأن السياسة الأمريكية الحالية المتمثلة في التصعيد الأعمى وغير الاستراتيجي تجعل إيران أكثر قوة وتهديداً، وتجعل أمريكا أضعف وأقل أمناً، بحسب تعبيره.

في الأثناء، أكد وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي أن سياسة إيران بشأن الأمن الإقليمي واضحة، وهي تقوم على أن أمن المنطقة يتحقق على أيدي دولها. وقال حاتمي في تصريح له على هامش اجتماع الحكومة الإيرانية، رداً على إعلان بعض الدول الأجنبية إرسال قوات لتأمين أمن الخليج: “أوضحت لدول المنطقة والدول التي طلبت منا في بعض الأحيان التعليق على هذا الأمر أنه لا ينبغي الشعور بالقلق إزاء أمن الخليج والمنطقة في ظل التعاون بين دولها.. لأن هذه الدول قادرة على حماية أمن المنطقة بسهولة”، مشدداً على أن وجود أي عنصر أجنبي قد يمس بالأمن الإقليمي.

من جانب آخر، قال حاتمي: إن الصندوق الأسود لطائرة الركاب الأوكرانية التي سقطت الشهر الماضي أصيب بأضرار جسيمة، موضحاً أنه تم الطلب من الصناعات الدفاعية بالمساعدة في إعادة ترميمه.