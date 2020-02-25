مرتزقة أردوغان يقطعون مياه الشرب عن الحسكة

في إطار ممارساتها الإجرامية بحق الأهالي، أقدمت التنظيمات الإرهابية، المدعومة من قوات الاحتلال التركي، على قطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها.

وقام مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية، الذين يسيطرون على محطة آبار علوك المصدر الرئيس لمياه الشرب في الحسكة، بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة ومدينة تل تمر والتجمعات السكانية المحيطة بها، ولفت مراسل سانا إلى أن المحطة تقع قرب الحدود السورية التركية، وتعد المصدر الرئيس لتأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها، وكل التجمعات الواقعة على طول خط جر المياه من علوك وصولاً إلى محطة الحمة غرب مدينة الحسكة. وتعرّضت المحطة لعدة اعتداءات منذ بدء العدوان التركي على المناطق الحدودية شمال محافظة الحسكة في التاسع من تشرين الأول الماضي، حيث انقطعت مياه الشرب أكثر من مرة عن مدينة الحسكة، وقامت محافظة الحسكة بتأمين المياه للأهالي من مصادر بديلة رغم صعوبة ذلك.

والأسبوع الماضي، قصفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين بالقذائف الصاروخية خط توتر 66 ك. ف عند قرية أم الكيف، ما أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن محطة تحويل كهرباء بلدة تل تمر 66-20 ك. ف، وبالتالي حرمان البلدة وعشرات القرى التابعة لها من الكهرباء.

ووقع اعتداء مماثل على خط 66 ك. ف المغذي للمحطة ذاتها في السادس من الشهر الجاري، وعملت ورشات الشركة العامة للكهرباء في الحسكة على إصلاح الأضرار، وأعادت التغذية الكهربائية إليها.

وأمعن النظام التركي في عدوانه على الأراضي السورية بريفي الحسكة والرقة عبر استهداف العديد من القرى والبلدات بريفي المحافظتين، مركّزاً على البنى التحتية والمرافق الحيوية كمحطات المياه والكهرباء والسدود والمنشآت النفطية والأحياء السكنية، ما تسبب باستشهاد عدد من المدنيين ووقوع أضرار ودمار كبير في البنى التحتية.