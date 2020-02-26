القيادة المركزية للحزب تصدر 18 قراراً بإعادة تشكيل الفروع

دمشق- البعث:

بعد اطلاعها على نتائج انتخابات قيادات الفروع الحزبية، والتي شهدت إقبالاً لافتاً على الترشّح والانتخاب، وسادتها أجواء الديمقراطية والشفافية، الأمر الذي يثبت نجاح تجربة الانتخابات، وبعد اطلاعها على مقترحات اللجان القيادية أصدرت القيادة المركزية للحزب مجموعة من القرارات، أعادت بموجبها تشكيل قيادات الفروع.

ففي قرارها رقم /164/، قررت القيادة المركزية إعادة تشكيل قيادة فرع دمشق على النحو الآتي من الرفاق: محمد حسام عبد الغني السمان أميناً للفرع، مازن ناصر تفاحة، محمد فايز محمد شفيق الحموي، محمد أنيس محمد ظافر قدور، حسن مالك دياب، أنور نصر الزير، وسام إبراهيم النصر الله، ريم شيخ حمدان، المحافظ، أعضاء.

وفي القرار رقم /165/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع ريف دمشق على النحو الآتي من الرفاق: رضوان إبراهيم مصطفى أميناً للفرع، مروان إلياس هيلانة، عمار عزت عرابي، ثريا أحمد مسلمانية، عبده ديب الدرخباني، حامد علي أبو خليف، أحمد عبد السلام عريشة، ماجد فهد البيطار، المحافظ، أعضاء.

وتم في القرار رقم /166/ إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة دمشق على النحو الآتي من الرفاق: د. خالد علي الحلبوني أميناً للفرع، أيهم عبد الرحمن الحوراني، د. أشرف شعبان صالح، د. علي نجم الدين كوسا، د. وسيم موسى السمارة، د. رانية علي حداد، رئيس الجامعة، أعضاء.

وفي القرار رقم /167/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع القنيطرة على النحو الآتي من الرفاق: خالد وليد أباظة أميناً للفرع، عارف محمد رشراش، محمد أحمد الخطيب، حمزة أحمد سليمان، عماد عوض عطية، لميس فندي أحمد، ذيبان علي عرنوس، رفعت يوسف الحسين، المحافظ، أعضاء.

وفي القرار رقم /168/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع درعا على النحو الآتي من الرفاق: حسين صالح الرفاعي أميناً للفرع، خالد موسى قناة، عبد الناصر موسى هلال، ياسر هشام النصير، زودة إبراهيم المحارب، غسان قاسم الزرزور، خلدون موسى الكراد، إسماعيل إبراهيم العمار، المحافظ، أعضاء.

وتم في القرار رقم /169/ إعادة تشكيل قيادة فرع السويداء على النحو الآتي من الرفاق: فوزات هاني شقير أميناً للفرع، حسن عبد الله الأطرش، صلاح سلمان النبواني، نبال فارس الظواهرة، بسام فوزي الطويل، أنور تركي الحسنية، وليد فاضل أبو عسلي، منيب سالم الحسين، المحافظ، أعضاء.

وفي القرار رقم /170/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع اللاذقية على النحو الآتي من الرفاق: هيثم إبراهيم إسماعيل أميناً للفرع، نقولا إلياس مرطيشو، مصطفى فؤاد مثبوت، عماد مهنا مهنا، تهاني يحيى شليحة، عصام نديم درويش، إبراهيم حسن عبيدو، عامر عز الدين فحام، المحافظ، أعضاء.

وفي القرار رقم /171/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع طرطوس على النحو الآتي من الرفاق: د. محمد حبيب حسين أميناً للفرع، ندى محمد علي، إبراهيم محسن مرجان، هيثم عباس عاصي، جمال محمد غزيل، عميد يوسف قبلان، علي إسماعيل ميهوب، محمود علي شاليش، المحافظ، رئيس الجامعة، أعضاء.

وتم في القرار رقم /172/ إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة تشرين على النحو الآتي من الرفاق: د. ميرنا أحمد دلالة أميناً للفرع، د. جورج عزيز إسبر، جابر عبد الرحمن عمران، د. محسن سعيد داود، عبد الرحمن ريس المينا، د. علي حسن نيصافي، رئيس الجامعة، أعضاء.

وفي القرار رقم /173/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع حمص على النحو الآتي من الرفاق: عمر مروان حورية أميناً للفرع، إياد نصر ظفرور، محمد عبد الحميد الصاج، نديم عزيز علي، عزام فايز ميلاد، شحادة محمد مطر، هزار فايز الدقس، مفيد فايز مسوح، المحافظ، أعضاء.

وتمّت في القرار رقم /174/ إعادة تشكيل قيادة فرع حماة على النحو الآتي من الرفاق: محمد أشرف باشوري أميناً للفرع، عبد الحليم عوض خليل، هناء عزيز أحمد، وليد يوسف الثلث، سهيل علي إبراهيم، محمد أحمد العجي، عبد الحميد العموري، إسماعيل فاضل سيفو، المحافظ، رئيس الجامعة، أعضاء.

وفي القرار رقم /175/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة البعث على النحو الآتي من الرفاق: د. فائق فهد شدود أميناً للفرع، زهور ياسر عبد الهادي، د. عدنان الشيخ حمود، د. عماد عبدو مسوح، د. إبراهيم أسعد إسماعيل، د. جابر سليمان الاستانبولي، رئيس الجامعة، أعضاء.

وفي القرار رقم /176/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع حلب على النحو الآتي من الرفاق: فاضل مصطفى نجار أميناً للفرع، رنا سعود يوسف، أحمد محمد منصور، محمد سالم أحمد الشلحاوي، عبد الله جورجي حنيش، محمد ربيع عمر نبهان، ناصر شيخ إبراهيم النهار، محمد حسين الأحمد، المحافظ، أعضاء.

وتم في القرار /177/ إعادة تشكيل قيادة فرع جامعة حلب على النحو الآتي من الرفاق: د. إبراهيم محمد الحديد أميناً للفرع، د. عبد الله صالح بركات، د. محمد صقر حماد، د. لؤي فتح الله شاشاتي، نبيلة سامر الرزوق، محمد فاروق جمال حداد، رئيس الجامعة، أعضاء.

وفي القرار رقم /178/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع إدلب على النحو الآتي من الرفاق: عبد الرزاق أحمد خليفة أميناً للفرع، ميادة جبرائيل جبور، يوسف مصطفى دوبا، عدنان محمد زين عجمي، أسامة قدور فضل، فوزية محمد مناع، عوض حسن محمود، أحمد جاسم نجار، نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة، أعضاء.

وفي القرار رقم /179/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع الرقة على النحو الآتي من الرفاق: عبد العزيز عيسى العيسى أميناً للفرع، محمد عيسى الخضر، عبد الإله الأحمد الهادي، أحمد حسين حسن، عبد الله موسى العبد الله، خالد صالح المعدان، شمسة حميد الجاسم، حسين عبد الله الموسى العابد، نائب رئيس المكتب التنفيذي في المحافظة، أعضاء.

وتم في القرار رقم /180/ إعادة تشكيل قيادة فرع الحسكة على النحو الآتي من الرفاق: تركي عزيز حسن أميناً للفرع، جازية عبد الشيخ علي، حميد جمو الجوهر، إلياس موسى ميرو، أحمد شواخ الصلال، رشيد محمد كعود، محمد حسن الحمد، فاضل حسين يونس، المحافظ، أعضاء.

وفي القرار رقم /181/ تمّت إعادة تشكيل قيادة فرع دير الزور على النحو الآتي من الرفاق: رائد علي الغضبان أميناً للفرع، صالح أعبيد الدندل، صالح حامد العليوي، ماجد محمد صبحي سيد سليمان، سليمان موسى العجيل، برهان عبد الجبار عبد الوهاب، ريم صبحي الحاج حسين، خليل جاسم حاج عبيد، المحافظ، رئيس الجامعة، أعضاء.