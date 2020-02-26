“تحالف العدوان” يكثّف اعتداءاته على الحديدة

واصل طيران تحالف العدوان السعودي شن غاراته على عدد من المناطق اليمنية، وذكر مصدر إعلامي أن طيران العدوان استهدف بغارتين شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب بمديرية نهم بمحافظة صنعاء، ما أدى إلى تدمير عدد من الآليات والمعدات التابعة للشركة، كما شن غارتين على مديرية مجزر بمحافظة مأرب وغارة على مديرية الغيل في محافظة الجوف.

وفي الحديدة، جددت قوى تحالف العدوان خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة، حيث نفّذت عملية تسلل فاشلة، واستهدفت بقصف مدفعي عدداً من المناطق بالمحافظة متسببة بوقوع أضرار مادية، وأكد مصدر عسكري أن قوى العدوان نفّذت عملية تسلل على مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية شرق مدينة التحيتا بالحديدة، لكن تمكنوا من إفشالها، مشيراً إلى أن مرتزقة العدوان استهدفوا مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو 16 بأكثر من 25 قذيفة مدفعية، كما قصفت دبابات ومدافع قوى العدوان بأكثر من 27 قذيفة قرى المنقم والشجن والدحفش والجربة العليا بمديرية الدريهمي.

إلى ذلك لفت المصدر العسكري إلى مقتل عدد من المرتزقة وإصابة آخرين جراء تدمير آليتين عسكريتين لهم في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

في غضون ذلك، سيّر أبناء منطقة ولد مسعود بمديرية سحار محافظة صعدة، قافلة غذائية باسم “قافلة النصر” دعماً وإسناداً للجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات، وأثناء تسيير القافلة نظّم أبناء المنطقة وقفة قبلية أكدوا فيها رفضهم لصفقة ترامب وتأييدهم لعملية البنيان المرصوص وعمليات الردع الثالثة التي نفّذها الجيش اليمني واللجان الشعبية قبل أيام في العمق السعودي رداً على جرائمه التي يرتكبها بحق أبناء الشعب اليمني، وأكدوا على مواصلة واستمرارية رفد الجبهات بالمقاتلين والمال حتى يتحقق النصر، وإن هذه القافلة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة.

وفي سياق متصل، نظّم أبناء مديرية قطابر بصعدة وقفة مباركة للانتصارات في عمليات البنيان المرصوص، وتوازن الردع الثالثة، وأشاد المشاركون بمواقف كل أبناء وقبائل اليمن برفد الجبهات بالمال والرجال، مؤكدين أهمية استمرار الصمود في مواجهة العدوان.

وأكد بيان صادر عن الوقفة استمرار أبناء المديرية في رفد الجبهات والتمسك بالهوية الإيمانية، مباركين عملية توازن الردع الثالثة في العمق السعودي، واستنكر البيان الجريمة التي ارتكبها طيران العدوان بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف، مؤكداً أن هذه المجزرة وغيرها من الجرائم لن تسقط بالتقادم.