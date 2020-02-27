صنعاء: المبعوث الأممي يحاول إطالة أمد الحرب

اعتبر عبد المجيد الحنش الناطق باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في اليمن، وعضو وفد صنعاء لمشاورات السويد، أن اجتماعات المبعوث الأممي بمستشارين من أطراف يمنية وأحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني في الأردن “لا تهمنا”.

ورأى الحنش، تعليقاً على اجتماعات لمكتب المبعوث الأممي مارتن غريفيث بأطراف يمنية متعددة في العاصمة عمّان يومي 26 و27 شباط الجاري، أن هذه الاجتماعات “هدفها المماطلة وإطالة أمد الحرب، فالحل واضح هو إيقاف الحرب ورفع الحصار عن اليمن”، وأضاف: “اجتماعات عمّان هي لتغطية تعثّر المبعوث الأممي في تحديد موعد للمفاوضات القادمة”، مشدداً على أنه “لا حل عسكرياً في اليمن، ويدنا ممدودة للسلام بالجلوس على طاولة الحوار”.

كما أشار الناطق باسم أحزاب التحالف الوطني الديمقراطي، إلى أنه “لا مبرر لبقاء الأمم المتحدة عاجزة عن إيجاد حل في اليمن، والنتيجة هي فشل المبعوث الأممي في مهامه”.

من جانبه، أشاد عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، محمد علي الحوثي، بوعي الشعب اليمني وصموده “الأسطوري” أمام قوى العدوان، والذي اعتبر أنه يحمل رسائل متعددة للعالم، وكتب الحوثي في تغريدة على تويتر:” صمود الشعب اليمني في وجه العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه يحمل رسائل متعددة، لنفاخر العالم بالوعي اليمني الذي مثّله الصمود الأسطوري”.

ويعاني الشعب اليمني منذ 5 سنوات من الفقر بفعل الحصار الخانق المفروض على اليمن، واحتجاز العدوان للسفن النفطية والغذائية، وعدم التزامه بالاتفاقيات الدولية والأممية بوقف إطلاق النار، لكنه يواصل رفد جبهات القتال بالمال والأرواح، دفاعاً عن اليمن وسيادته.

البعثة الخاصة إلى اليمن كانت أكدت في تغريدة لها على “تويتر”، أمس، افتتاح اجتماع يستمر ليومين يجمع بين المبعوث الأممي الخاص، ومجموعة متنوّعة من المعنيين اليمنيين لمناقشة ما وصفته بـ”الطرق الممكن اتخاذها لاستئناف عملية سياسية تشمل الجميع، وتحقق السلام المستدام”.

ميدانياً، أسقط الجيش اليمني طائرة تجسس لقوى تحالف العدوان قبالة نجران، وذكر موقع المسيرة نت اليمني أن الجيش واللجان الشعبية تمكنا من إسقاط الطائرة في منطقة الصوح قبالة نجران.

وكانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت مؤخراً عن تطور نوعي في التصدي لطائرات تحالف العدوان من خلال تطوير عدة منظومات صاروخية جوية أسقطت من خلالها طائرة لتحالف العدوان من طراز تورنادو وطائرات تجسس.