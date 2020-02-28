الأمن الروسي: تصفية 13 خلية داعشية في القوقاز

أعلن نيكولاي باتروشيف سكرتير مجلس الأمن الروسي أنه تم خلال العام الماضي منع وقوع تسع هجمات إرهابية في شمال القوقاز، كما تم القضاء على نشاط 13 خلية تابعة لتنظيم “داعش” الإرهابي، وقال: “إن أجهزة الأمن الروسية تمكنت خلال العام الماضي من تصفية 26 إرهابياً ومنع وقوع 22 جريمة ذات طابع إرهابي”.

وأضاف باتروشيف: “إنه في إطار تحقيق قرارات الاجتماع الماضي، الذي عقد في محج قلعة في نيسان عام 2019، تم تنفيذ العمل الخاص بمنع زعزعة الوضع الاجتماعي والسياسي في شمال القوقاز”، لافتاً إلى أن رجال الأمن تمكنوا من تنفيذ مجموعة من الفعاليات والإجراءات الهادفة لمنع النشاطات الإرهابية والمتطرفة في المنطقة.

وكان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أعلن، أول أمس، اعتقال إرهابيين اثنين بمدينة ساراتوف الواقعة على نهر الفولغا كانا يعدان لعملية قتل جماعي بإحدى المؤسسات التعليمية باستخدام الأسلحة النارية والمواد الحارقة.

في الأثناء، قالت وزارة الخارجية الروسية: “إنه فات الأوان الآن، لصياغة معاهدة جديدة تحل محل معاهدة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية الحالية ستارت”. وقال فلاديمير ليونتييف، نائب مدير إدارة شؤون منع الانتشار النووي والحد من التسلح بالخارجية الروسية في كلمة له خلال طاولة مستديرة في مجلس الاتحاد تحت عنوان “مستقبل المعاهدة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن التدابير الرامية إلى التخفيض اللاحق للأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها”: “إن صياغة وثيقة جديدة في هذا المجال، باتت مستحيلة”.

وأضاف: “يعتقد الجانب الروسي أنه في حال عدم وجود أي اتفاق لاحق، بات من المستحيل بالفعل التوصل إلى أي شيء مجد ومفيد في هذا المجال، حتى لو توفرت الرغبة في ذلك من جانب كل الأطراف”.

بدوره، أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن بلاده تنتظر من الولايات المتحدة ردّاً على مقترح تمديد معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية “ستارت 3” دون أي شروط مسبقة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: “إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقترح على الولايات المتحدة تمديد معاهدة ستارت3 دون أي شروط مسبقة”، مشيراً إلى أن روسيا بانتظار الرد.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية “ستارت3” التي وقّعها الرئيسان الروسي والأمريكي السابقان ديميتري مدفيديف وباراك أوباما في 8 نيسان عام 2010 في براغ المعاهدة الوحيدة النافذة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من الأسلحة، وتنتهي الاتفاقية في عام 2021، وحتى الآن لم ترد واشنطن على مقترح موسكو حول التمديد، بينما صرّحت روسيا بدورها مراراً بأنها مستعدة لمناقشة هذا الأمر.