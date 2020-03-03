الاتحاد الأوروبي يرفع درجة التأهب لمواجهة “كورونا”

أعلنت عدة دول تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد، وسط ترقب وخوف لدى الدول الأخرى من وصول المرض إليها، حيث أعلنت السلطات المصرية اكتشاف حالة إصابة ثانية بالفيروس لشخص أجنبي دخل إلى البلاد، وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية لشؤون الإعلام، والمتحدّث الرسمي باسم الوزارة، أنه تمّت إحالته إلى مستشفى العزل، وهو يتلقى الآن الرعاية الطبية اللازمة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية اكتشاف حالتين جديدتين مؤكدتين بالفيروس في العاصمة بغداد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 21 إصابة، فيما ذكرت وزارة الصحة الكويتية أنه تم اكتشاف 10 حالات إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وقالت وكيلة وزير الصحة الكويتي بثينة المضف في مؤتمر صحفي: إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 56 حالة. كما أوضحت لجنة الصحة الوطنية في الصين تسجيل 42 حالة وفاة و202 حالة إصابة مؤكدة، وأضافت: إن جميع الوفيات كانت في مقاطعة ووبي.

ولفتت إلى تعافي نحو 2837 شخصاً ومغادرتهم المستشفيات، وانخفاض عدد الحالات الخطيرة بين المصابين بالفيروس بواقع 255 حالة إلى 7110 حالات، وذكرت اللجنة أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس في البر الرئيسي الصيني بلغ 80026 إصابة، وعدد الوفيات 2912 شخصاً، كما ارتفع عدد المتعافين إلى 44462 مريضاً خرجوا من المستشفى بعد شفائهم.

وأعلن الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو أن إندونيسيين اثنين ثبتت إصابتهما بالفيروس داخل البلاد، فيما أعلن مسؤول صحي رفيع في تايلاند عن حالة إصابة مؤكدة جديدة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 43 حالة.

وفي سيؤول أعلن مركز تدابير الحجر الصحي في كوريا الجنوبية أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 4212 حالة، في حين أعلن قطاع الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل ثاني حالة وفاة بالفيروس في واشنطن لأحد المقيمين بدار للرعاية، مشيراً إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة في أمريكا إلى 75 حالة.

وقالت مصادر صحية إيطالية: إن هناك أكثر من 1577 شخصاً مصاباً بالفيروس في البلاد حالياً، فيما أعلنت السلطات الاسترالية تسجيل 3 حالات إصابة جديدة في ولاية نيو ساوث ويلز، ليرتفع عدد الحالات المصابة في الولاية إلى تسعة أشخاص.

وأعلنت الهند عن إصابتين جديدتين، فيما كشف نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، عن ارتفاع عدد حالات الإصابة في البلاد إلى 1501 والوفيات إلى 66، مضيفاً: إن الأعداد الأخيرة المحددة لدينا هي 523 إصابة جديدة، و12 وفاة جديدة.

في المقابل أعلنت وزارة الصحة عن تعافي 291 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، فيما وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبد اللهيان، تفشي الفيروس بأنه “حرب بيولوجية” تشنها الولايات المتحدة الأمريكية ضد منافسيها وخصومها، روسيا والصين، وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الرسمي في تويتر، نقلتها وسائل إعلام رسمية إيرانية: “ربما يظهر بعد مرور سنوات أن الفيروس كان حرب البيت الأبيض البيولوجية ضد منافسي أمريكا الصين وروسيا، والذي انتشر ليشمل الشعب الأمريكي، إضافة إلى أجزاء من العالم.

إلى ذلك أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون، أن الاتحاد الأوروبي رفع درجة التأهب لمواجهة كورونا، مشيرة إلى أنه تم رفع درجة الخطر من معتدل إلى مرتفع، وقالت في تصريحات صحفية: إنه تم تشكيل قوة مجابهة كورونا لتنسيق جهود الدول الأعضاء لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتقل خطره على دول الاتحاد من مرحلة متوسط إلى مرتفع، بعد ارتفاع عدد الوفيات الناتجة عنه داخل الاتحاد إلى 38.