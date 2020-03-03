الكرملين: موقفنا ثابت.. سنواصل دعم سورية في مواجهة الإرهاب الجــــيش يدخــــل سراقــــــب.. ويكثــــّف عملياتـــــه باتجــــاه جبــــل الزاويـــــة

دخلت وحدات الجيش العربي السوري، صباح أمس، مدينة سراقب الاستراتيجية، على الطريق الدولي حلب دمشق، في محافظة إدلب، بعد دحر المجموعات الإرهابية، المدعومة من قوات النظام التركي، منها، كما كثّفت عملياتها على محور الدار الكبيرة وحزارين على أطراف جبل الزاوية، فيما أكد المتحدّث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بلاده ستواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب، وأن موقفها ثابت حيال ذلك، في وقت أكد المدير العام لشركة “روسيا سيفودنيا”، ديميتري كيسيلوف، والمقرّب من الكرملين، “أن روسيا لا تزال تتصرّف بسياسة ضبط النفس، تاركة فرصة لأردوغان لتنفيذ اتفاقات سوتشي حول سورية قبل لقائه الرئيس فلاديمير بوتين، ولكن للكرملين حدوداً من الصبر”، وشدد على أن بوتين “يكره النفاق وعدم الالتزام”، وذلك قبل اللقاء بين بوتين ورأس النظام التركي الخميس المقبل.

فقد نفّذت وحدات الجيش، خلال اليومين الماضيين، عمليات مكثّفة بسلاحي المدفعية والصواريخ على تجمعات الإرهابيين، التي دخلت المدينة بدعم وتغطية نارية من قبل قوات النظام التركي، وخاضت معارك عنيفة على محاور عدة، ودخلت المدينة بعد دحر الإرهابيين منها، وأسفرت عمليات الجيش أيضاً عن القضاء على العديد من الإرهابيين، أغلبهم من المرتزقة الأجانب، وفرار من تبقّى منهم باتجاه الغرب، بينما تابعت وحدات الجيش عمليات تمشيط المدينة من مخلّفات الإرهابيين.

بالتوازي، أعلن مركز التنسيق الروسي التابع لوزارة الدفاع في بيان له أن الشرطة العسكرية الروسية قامت بنشر وحدات في مدينة سراقب لضمان الأمن وحركة السير على الطريقين الدوليين M4 – M5.

كما واصلت وحدات الجيش عملياتها على محور الدار الكبيرة وحزارين على أطراف جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، واستهدفت تحركات الإرهابيين وعرباتهم المدرّعة، التي زوّدهم بها النظام التركي، ما أسفر عن إلحاق خسائر فادحة بالأفراد والعتاد.

وأسقطت وحدات الجيش أمس الأول 3 طائرات مسيّرة للنظام التركي خلال عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية على محور مدينة سراقب.

يأتي ذلك فيما اعتدت التنظيمات الارهابية، المدعومة من النظام التركي، بقذيفة صاروخية على بلدة جورين، وسقطت في بيت عزاء، ما تسبّب بإصابة 7 مدنيين بجروح متفاوتة، وتم نقل المصابين إلى مشفى السقيلبية الوطني لتلقي العلاج اللازم.

وتنتشر في إدلب وبعض المناطق بريفها مجموعات إرهابية يتبع معظمها لتنظيم جبهة النصرة الإرهابي، ومدعومة مباشرة من النظام التركي، تعتدي على القرى الآمنة والنقاط العسكرية التي تحميها.

بالتوازي اعتدى الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ من فوق الجولان السوري المحتل على سيارة مدنية في عين التينة بريف القنيطرة.

واستشهد في الـ 27 من شباط الماضي مدني جراء اعتداء طائرة مسيّرة إسرائيلية بصاروخ على أطراف بلدة حضر بريف القنيطرة.

سياسياً، أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف أن بلاده ستواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب، وأن موقفها ثابت حيال ذلك، وأشار، في تصريح للصحفيين في موسكو، إلى أن روسيا لا تزال ملتزمة باتفاقات سوتشي، وتدعم وحدة الأراضي السورية، كما تدعم سورية في مواصلة حربها ضد التنظيمات الإرهابية، بما في ذلك تلك المدرجة على قائمة مجلس الأمن الدولي.

وأضاف بيسكوف: “إن موقف موسكو من الأزمة في سورية لم يتغيّر أبداً، وهو نفس الموقف الذي ذكره مراراً وتكراراً كل من الرئيس بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وكذلك وفد الخبراء المشترك بين الإدارات، والذي تحادث في الأيام الأخيرة مع زملائه الأتراك”، ولفت إلى أن الرئيس بوتين سيبحث مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو الخميس المقبل تطورات الأوضاع في سورية.

وبشأن منطقة الحظر الجوي التي فرضها الجيش العربي السوري فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، قال بيسكوف: “موسكو لن تكون قادرة على ضمان سلامة الطيران فوق إدلب بحسب بيانات العسكريين الروس هناك”.

وكانت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أعلنت في وقت سابق أمس الأول إنه تم إغلاق المجال الجوي فوق المنطقة الشمالية الغربية من سورية، وخاصة فوق محافظة إدلب، وسيتم التعامل مع أي طيران يخترق مجالنا الجوي على أنه طيران معاد يجب إسقاطه ومنعه من تحقيق أهدافه العدوانية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن روسيا لا يمكنها ضمان أمن الطيران التركي في سورية بعد إغلاق المجال الجوي فوق إدلب.

وكان بيسكوف أكد أمس الأول ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب في سورية ولا سيما في إدلب، مشدداً على أن النظام التركي لم ينفّذ التزاماته بموجب اتفاقات سوتشي، مشيراً إلى أن عمليات الجيش العربي السوري جاءت رداً على اعتداءات التنظيمات الإرهابية المتواصلة على المدنيين ومواقع الجيش السوري وقاعدة حميميم.

أردوغان أضاع الفرصة

من جانبه، أكد المدير العام لشركة “روسيا سيفودنيا”، ديميتري كيسيلوف، أن أردوغان يرتكب أخطاء متكررة في علاقاته مع موسكو، وقال: “إن روسيا لا تزال تتصرّف بسياسة ضبط النفس تاركة فرصة لأردوغان لتنفيذ اتفاقات سوتشي حول سورية قبل لقائه الرئيس بوتين، ولكن للكرملين حدوداً من الصبر”، وشدّد على أن بوتين “يكره النفاق وعدم الالتزام”.

وأشار كيسيلوف إلى أن أردوغان يرتكب في علاقته مع روسيا خطأ تلو الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار اعتذاره لإسقاطه الطائرة الروسية “سو-24” في عام 2017، منتقداً عدم قيامه بخلق أجواء مؤاتية عشية لقائه بوتين بعد أن أفسد العلاقات مع أوروبا والدول العربية إثر تدخله في ليبيا وشنه اعتداءات ضد الجيش السوري، “وبعد أن تلقّى من الناتو تعاطفاً لفظياً فقط، انطلق في مغامرة محفوفة بالمخاطر تدفعه إليها بكل سرور الولايات المتحدة من أجل الانتقام”.

إلى ذلك، أكد الباحث في كلية الحقوق الأوروبية في جامعة العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية الروسية نيكولاي توبورين أن أردوغان لا يتصرف دائماً بموجب أحكام العقل السليم، ولا ينفّذ الاتفاقيات الدولية، وخاصة في ما يتعلق بسورية، وقال: “إن روسيا ترصد بقلق شديد تطورات الوضع في سورية وخاصة بإدلب والمناطق المجاورة لها، لأن هذا الوضع يرتدي طابعاً خطيراً ينذر بالانفجار”، مبيناً أن أردوغان لديه ادعاءات إقليمية ضد جميع دول الجوار بما في ذلك بشأن شبه جزيرة القرم التي هي أرض روسية بالأصل، وهو لا يستفيد من دروس التاريخ نتيجة الأوهام والأحلام العثمانية الجديدة التي تدور في رأسه، ولفت إلى أن سياسة أردوغان تثير القلق الشديد لدى القيادة الروسية وكذلك في الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى وجود قوى وأحزاب تركية عدة تقف ضد سياسة أردوغان الداخلية والخارجية، وأضاف: “إن تركيا لا تنفّذ الاتفاقيات التي وقّعتها مع روسيا حول سورية، كما أننا نسمع من الجانب التركي تصريحات استفزازية بأنهم سيواصلون استخدام القوة العسكرية في إدلب، وهذا ما يثير القلق وعدم التفهم أيضاً، لأن إدلب أرض سورية، ولا يحق لأي دولة أجنبية التدخل فيها”.

وأكد الباحث الروسي أن التحدّث مع سورية وروسيا بلغة القوة مرفوض لتسوية الوضع في سورية، منوهاً بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في أرياف حلب وإدلب بمواجهة الإرهابيين وحماتهم الأتراك، وأضاف: “إن الإرهاب الدولي لا يقتصر على كونه تهديداً للشعب السوري فحسب، بل هو تهديد للاستقرار العالمي، حيث يتخذ مظاهر مختلفة لارتكاب أعمال إرهابية في شتى أنحاء العالم، علماً أن الإرهابيين يتسترون غالباً وراء أقنعة تنظيمات المعارضة، ويخدعون الرأي العام العالمي وبعض الساسة ولا سيما في دول الغرب”، وأكد أن سورية دولة مستقلة ذات سيادة وفيها حكومة شرعية مخولة بحل جميع المسائل المتعلقة بقضايا الشعب السوري بينما نرى أن المعارضة والمجموعات الإرهابية المندمجة معها ترفض أي تسوية للأزمة في سورية.

من جانبها، قالت الباحثة العلمية الأقدم في مركز دراسة الشرقين الأدنى والأوسط في معهد الاستشراق التابع لأكاديمية العلوم الروسية إيرينا فيودوروفا: إن تركيا انتهكت اتفاقيات أستانا وسوتشي، وهي لا تنفذها وأن وجود قوات تركية داخل الأراضي السورية هو بحد ذاته أمر غير شرعي، مؤكدة أن أعمال تركيا في إدلب تتناقض مع جميع أحكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وأوضحت أن سلطات النظام التركي تدعم عسكرياً المجموعات الإرهابية، وتمدها بالأسلحة والمعدات القتالية، وهو ما ينذر بتردي الوضع في المنطقة برمتها.

من جانبه أكد المستشرق والباحث العلمي الأقدم في كلية الاستشراق بمدرسة الاقتصاد العليا في موسكو أندريه تشوبريغين “أن علاقات أردوغان مع المجموعات والتنظيمات الإرهابية على اختلاف مشاربها حشرته في المأزق الذي وقع فيه، وأصبح رهيناً ومرتبطاً بهذه المجموعات والميليشيات ارتباطاً شديداً، ولا يعرف كيف يتخلى عنهم”، منوّهاً بالانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة.

وفي طهران، جددت وزارة الخارجية الإيرانية التأكيد أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية، مشددة على ضرورة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق هذا الهدف.

وأشار المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي عبر الفيديو، إلى أهمية مسار أستانا للوصول إلى نتائج في إطار تسوية الأزمة في سورية، ولفت إلى أن المشاورات مستمرة بشأن عقد قمة بين الدول الثلاث الضامنة لعملية أستانا حول سورية.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني شدد خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أهمية تنفيذ تفاهمات أستانا في أسرع وقت ممكن واقتلاع الإرهاب من إدلب.

أوروبياً، أكد نائب رئيس الحزب القومي السلوفاكي ياروسلاف باشكا أن ما يقوم به أردوغان حيال سورية كشف طابعه العدواني والتوسعي وانتهاكه للقانون الدولي، منتقداً عدم تحرّك الاتحاد الأوروبي لإدانة هذا العدوان، والعمل على وقفه رغم قيام أردوغان بابتزازه بمسألة المهاجرين، وقال: “إن أردوغان يمارس التوسع والنهب والسرقة والقتل، بدءاً من قبرص وسورية، مروراً باليونان وليبيا”، مشدداً على أن لسورية كامل الحق بالدفاع عن وحدة وسيادة أراضيها وطرد كل من ينهب ثرواتها سواء تعلّق الأمر بأردوغان أو غيره.

من جهته ندد عضو البرلمان الأوروبي عن تشيكيا إيفان دافيد بسياسة الابتزاز التي يقوم بها نظام أردوغان لأوروبا من خلال ورقة المهاجرين، كاشفاً عن إقدام أردوغان على استغلال الأموال التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لتركيا لمساعدة المهجرين في تسليح المجموعات الإرهابية في سورية، واعتبر أن سياسة الابتزاز التي يمارسها أردوغان مع الأوروبيين ناجمة عن الإخفاق المأساوي لسياسة المهادنة التي اتبعها الاتحاد الأوروبي معه.

بذات السياق شدد المحلل السياسي التشيكي ييرجي سكالسكي على حق الجيش العربي السوري في حماية المواطنين السوريين من الإرهابيين، ولفت إلى أن إدلب هي أرض سورية، وبالتالي فإن الوجود العسكري التركي فيها هو احتلال، ويمثّل عدواناً على سورية وفق القانون الدولي، وأكد أن على القوات الأمريكية والتركية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية الخروج منها والتعويض لسورية عن الأضرار التي ألحقها بها هذا الوجود، وشدد على أن كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية دون دعوة من الحكومة السورية معتدية، وتنتهك القانون الدولي.