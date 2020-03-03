غابارد: الإعلام الغربي يحمي تنظيـــم “القاعدة” في إدلب!

هيستيريا التضليل الإعلامي حول ما يجري في سورية، ومحاولات شرعنة التنظيمات الإرهابية والتغطية على جرائمها، مازالت مستمرة في وسائل الإعلام الأجنبية وعلى وجه الخصوص الأمريكية، وتزداد وتيرتها كلما تعرّضت هذه الأدوات للهزيمة، مثلما يحدث الآن في محافظة إدلب، حيث ينهار الإرهابيون أمام بطولات وضربات الجيش العربي السوري.

وسائل الإعلام الغربية والأمريكية مازالت تصف الإرهابيين بأنهم “معارضون”، وتصر على مواصلة نهجها التضليلي ذاته لتحرّف الوقائع أمام المتابع الغربي بما يناسب سياسة ومخططات مشغليها، وهذا ما حذّرت منه عضو الكونغرس الأمريكي الديمقراطية تولسي غابارد، التي نددت بكيفية تغطية وسائل الإعلام الأمريكية لما يجري في إدلب وإخفائها الحقائق بهدف التغطية على تنظيم “القاعدة” الإرهابي وحمايته.

غابارد أكدت في تغريدة نشرتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن إدلب تعتبر “أكبر معقل لتنظيم القاعدة الإرهابي”، مشيرة إلى أنه على الرغم من إدراك الساسة في الولايات المتحدة والعالم هذه الحقيقة إلا أن “وسائل الإعلام الأمريكية مازالت تصف إرهابيي التنظيم المذكور بـ “المتمردين” وتريد حمايتهم”.

غابارد أعادت إلى الأذهان اعتراف بريت ماكغورك المبعوث السابق للتحالف الدولي المزعوم ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، الذي عمل في إدارتي الرئيسين الأمريكيين باراك أوباما ودونالد ترامب، ووصفه محافظة إدلب بأنها “أكبر ملاذ لتنظيم القاعدة منذ هجمات أيلول عام 2001″، كما أنها استرجعت تصريحات مايلز كاغينز المتحدث باسم عمليات التحالف المذكور حين قال: “إن إدلب تبدو وكأنها مغناطيس يجذب المجموعات الإرهابية، وهناك مجموعات عدة فيها وكلها سيئة وخطيرة، وتشكّل تهديداً للمدنيين الأبرياء”.

غابارد أعربت عن أسفها من إصرار وسائل الإعلام الأمريكية، التي تحوّلت منذ بداية الأزمة في سورية إلى أبواق تروج للتنظيمات الإرهابية، على الاستمرار في التغطية على حقيقة هذه التنظيمات، بما فيها تنظيم “القاعدة”، الذي تزعم الولايات المتحدة أنه عدوها الأول، وتشن الحروب في أنحاء العالم بذريعة القضاء عليه، كما توجّهت إلى ترامب والمرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية القادمة بسؤال حول “رغبتهم بحماية معقل تنظيم القاعدة في إدلب أو هزيمته”، مشددة في الوقت ذاته على “حق الناخبين الأمريكيين في معرفة الجواب لهذا السؤال”.

وكانت غابارد وصفت رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بأنه “أخطر ديكتاتور في العالم، ويدعم كل التنظيمات الإرهابية، وأنه ليس صديقاً لأمريكا”، بل يريد استعادة الامبراطورية العثمانية، ويعمل مع القاعدة والتنظيمات الإرهابية الأخرى لتحقيق هذا الهدف، داعية الكونغرس إلى تمرير قانون منع تسليح الإرهابيين.