166 خرقاً في يوم واحد لاتفاق الحديدة

تصاعد كبير للخروقات العسكرية لتحالف العدوان السعودي لاتفاق السويد في الحديدة، ففي الوقت الذي يتطلع فيه السكان إلى الحل السياسي وإيقاف العدوان والاشتباكات حسب الاتفاق، استشهد ثلاثة يمنيين، وأصيب اثنان آخران بنيران مرتزقة تحالف العدوان السعودي في محافظة الحديدة، فيما استشهد طفل إثر استهداف تحالف العدوان قرى في مديرية رازح بمحافظة صعدة. وذكر مصدر إعلامي أن ثلاثة مواطنين استشهدوا، وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء قذائف أطلقها مرتزقة تحالف العدوان على منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه في الحديدة.

وأوضح مصدر أمني أن أضراراً بالغة لحقت بمنازل وممتلكات المواطنين في منطقة كيلو 16 بمديرية الدريهمي نتيجة القصف المدفعي المكثّف لقوى العدوان، حيث أطلقت أكثر من 50 قذيفة مدفعية، واستهدفت بالرشاشات أماكن متفرقة بالمنطقة. وقصفت قوى العدوان بصاروخي كاتيوشا وقذائف الهاون والمدفعية أماكن متفرقة في شارعي صنعاء والـ 50 ومنطقة سبعة يوليو بمدينة الحديدة.

وأشار المصدر إلى استهداف مكثّف بالرشاشات من قبل قوى العدوان على قرى ومناطق متفرقة من مديرية حيس، واستهدفت قوى العدوان بأكثر من 25 قذيفة مدفعية وصاروخي كاتيوشا مزارع وممتلكات المواطنين في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا.

وذكر المصدر أن قوى العدوان قصفت بعشرة صواريخ كاتيوشا وقذائف مدفعية منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه، مؤكداً استشهاد طفل جراء القصف الصاروخي والمدفعي على قرى آهلة بالسكان في مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران غارة على مديرية الظاهر، وأفاد أن طيران العدوان شن ست غارات على محافظة مأرب، وخمس غارات على مديرية نهم استهدفت شركة التنقيب عن الذهب في منجم صلب ومنطقة الخانق، مديناً استمرار تحالف العدوان ومرتزقة في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة واستهداف المدنيين والمناطق الآهلة بالسكان والمزارع والأسواق والممتلكات العامة والخاصة بمختلف محافظات الجمهورية في ظل صمت دولي معيب.

ويعم غضب شعبي ورسمي أرجاء المدينة وريفها، جراء استمرار آلة تحالف العدوان في سفك الدماء البريئة وهدم البيوت على رؤوس ساكنيها في خرق واضح لبنود الاتفاق الإنساني، المبرم منذُ أكثر من عام، وقال وكيل محافظة الحديدة علس قشر: إنه لولا غض طرف الأمم المتحدة لما تمادى هذا العدو المتعجرف هذا العدو المتوحش لم يتمادَ في عدوانه على اليمن وفي هذه الخروقات تحدى العالم.

وتحقيقاً لموازين الرد على هذه الخروقات عقد اجتماع عسكري وأمني لمناقشة الأساليب والطرق التي يمكن من خلالها ردع العدوان ومرتزقته عن التعدي على حرمة المدنيين.

وتشهد المحافظة تصعيداً عسكرياً من قبل التحالف بهدف إفشال اتفاق السويد الإنساني، وأكد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط أن خروقات قوى العدوان بمحافظة الحديدة بلغت أكثر من 166 خرقاً خلال الـ24 ساعة الماضية، وأضاف: إن من ضمن الخروقات تحليق 6 طائرات تجسس في أجواء شارعي الـ50 وكيلو 16، و35 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و121 خرقاً بالأعيرة النارية في مختلف المناطق.