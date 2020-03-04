مرسوم بتحديد 13 نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

مرسوم بتحديد 13 نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام المادة 62 من الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، يرسم مايلي:
المادة /1/: يُحدد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.
المادة /2/: يُحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي:
الدائرة الانتخابية      عدد أعضاء الدائرة   العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين   العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق       29    10    19
محافظة ريف دمشق  19    10    9
مدينة حلب    20    7     13
مناطق محافظة حلب 32    17    15
محافظة حمص      23    11    12
محافظة حماة 22    13    9
محافظة اللاذقية      17    9     8
محافظة إدلب 18    12    6
محافظة طرطوس     13    6     7
محافظة الرقة  8     4     4
محافظة دير الزور    14    8     6
محافظة الحسكة      14    8     6
محافظة درعا  10    5     5
محافظة السويداء     6     4     2
محافظة القنيطرة      5     3     2
المجموع       250  127  123
المادة /3/: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-7-1441 هجري الموافق لـ 3-3-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

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