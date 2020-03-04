مرسوم بتحديد 13 نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وفيما يلي نص المرسوم:

رئيس الجمهورية، بناء على أحكام المادة 62 من الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، يرسم مايلي:

المادة /1/: يُحدد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.

المادة /2/: يُحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي:

الدائرة الانتخابية عدد أعضاء الدائرة العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب

محافظة دمشق 29 10 19

محافظة ريف دمشق 19 10 9

مدينة حلب 20 7 13

مناطق محافظة حلب 32 17 15

محافظة حمص 23 11 12

محافظة حماة 22 13 9

محافظة اللاذقية 17 9 8

محافظة إدلب 18 12 6

محافظة طرطوس 13 6 7

محافظة الرقة 8 4 4

محافظة دير الزور 14 8 6

محافظة الحسكة 14 8 6

محافظة درعا 10 5 5

محافظة السويداء 6 4 2

محافظة القنيطرة 5 3 2

المجموع 250 127 123

المادة /3/: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

دمشق في 8-7-1441 هجري الموافق لـ 3-3-2020 ميلادي.

رئيس الجمهورية

بشار الأسد