مرسوم بتحديد 13 نيسان القادم موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، أمس، المرسوم رقم 76 لعام 2020 القاضي بتحديد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث، وفيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية، بناء على أحكام المادة 62 من الدستور، وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم 5 لعام 2014، يرسم مايلي:
المادة /1/: يُحدد يوم الاثنين الموافق لـ 13-4-2020 م موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث.
المادة /2/: يُحدد عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في كل من الدوائر الانتخابية كما يلي:
الدائرة الانتخابية عدد أعضاء الدائرة العدد المخصص لقطاع العمال والفلاحين العدد المخصص لقطاع باقي فئات الشعب
محافظة دمشق 29 10 19
محافظة ريف دمشق 19 10 9
مدينة حلب 20 7 13
مناطق محافظة حلب 32 17 15
محافظة حمص 23 11 12
محافظة حماة 22 13 9
محافظة اللاذقية 17 9 8
محافظة إدلب 18 12 6
محافظة طرطوس 13 6 7
محافظة الرقة 8 4 4
محافظة دير الزور 14 8 6
محافظة الحسكة 14 8 6
محافظة درعا 10 5 5
محافظة السويداء 6 4 2
محافظة القنيطرة 5 3 2
المجموع 250 127 123
المادة /3/: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
دمشق في 8-7-1441 هجري الموافق لـ 3-3-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
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