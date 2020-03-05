موجة نزوح جديدة.. و”دواعش أردوغان” يقطعون مياه الشرب عن الحسكة لليوم العاشر

لليوم العاشر على التوالي، يستمر النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بقطع مياه الشرب عن مدينة الحسكة والتجمعات السكانية، التي تضم نحو 700 ألف نسمة، وسط تجاهل الغرب وأبواقه الإعلامية، فيما تشهد أرياف الحسكة موجة نزوح جديدة نتيجة تصاعد العدوان التركي، وهي موجة مرشّحة إلى الارتفاع، في ظل التهديدات التركية باستئناف وشيك لعملية “نبع السلام”.

“قصفوا قريتنا بشكل عنيف، وأُصيب أحد الأطفال بجروح، وتسبّب ذلك بموجة فرار جماعية لأهالي قريتنا الربيعات في ريف رأس العين الشرقي، بعد أن باتت تتعرّض لقصف شبه يومي”. بهذه الكلمات، يعبّر عبد الرحمن عن حالة القرى الواقعة بين ريفي رأس العين الجنوبي الشرقي وريف تل تمر الشمالي، والتي تعرّضت لموجة نزوح جديدة في الأسابيع الأخيرة.

ويضيف عبد الرحمن: “يقصفون القرية حتى نضطر إلى الفرار، ثم يدخلون إليها ويسرقونها، كما حصل في القرى التي احتلوها”، لافتاً إلى أن “الكثير من أهالي القرى التي احتلها الأتراك وعصاباتهم لم يعودوا، خوفاً من ممارساتهم البشعة بحق المدنيين”.

بدوره، يرفع “أبو محمد” صوته، ليعبّر عن الحال الذي وصل إليه مع مجموعة من النازحين الذين فرّوا من قراهم ومنازلهم، ليقطنوا مدرسة “رضوان البكاري” في مدينة الحسكة مؤخراً، بعد أن ارتفعت وتيرة القصف التركي المدفعي.

يقول الرجل: “أردوغان وعصابته هجّرونا من منازلنا، وبقينا بلا كرامة”، وترتفع نبرته بشدة مضيفاً: “نحن شعب الجزيرة.. أصحاب الشهامة والكرامة، بتنا بلا كرامة بسبب الإرهابيين وممارساتهم”.

ويطلب أبو محمد من “كل الجهات المعنية أن تلتفت إلى معاناة أهالي ريف الحسكة الذين تهجّروا بسبب الهجمات التركية على مناطقهم”.

كما يروي أحمد قصة تهجيره مع أسرته من قرية باب الخير في ريف رأس العين، فيقول: “هربنا من قرية باب الخير بسبب اقتحامها من قبل إرهابيي أردوغان واستيلائهم على منزلنا في القرية”، ويتابع: “الطائرات التركية دمّرت منزل أخي، فيما استولى التكفيريون على كل ممتلكاتنا من منزل وأرض ومحركات كهربائية لري المزروعات. أتينا إلى الحسكة بملابسنا فقط”.

كذلك، تعبّر إحدى السيدات الفارّات من رأس العين عن واقع الحال الذي وصلت إليه المدينة، إثر احتلالها من الجيش التركي و”دواعشه”.

تشكو السيدة حال مدينتها، فتقول: “لم يتركوا شيئاً إلا وسرقوه، وما لم يُسرق تعرَّض للحرق أو التخريب”، وتصف واقع الحال في مدينة رأس العين بأنه “صعب جداً”، مؤكدة أن “الشعب في تلك المنطقة محاصر، ولا شيء يدخل إلى المدينة”، وتضيف: “الناس في رأس العين يدفعون ثمن التجاذبات العسكرية في مناطقهم”.

أما أم طلال، فتروي قصة نزوح وتشرد تعيشه منذ سنوات بفعل الحرب التي تشهدها البلاد منذ قرابة 9 أعوام. تقول السيدة التي تقطن في إحدى الغرف الصفية في مدرسة “رضوان بكاري” في حي العزيزية في مدينة الحسكة: إنها “نزحت من بلدة مركدة في ريف الحسكة الجنوبي منذ 5 أعوام إلى مدينة الحسكة، ومنها إلى رأس العين”.

وتتابع: “نزحنا من رأس العين إلى الحسكة بعد أن اجتاحها الإرهابيون منذ عدة أشهر”، وتناشد السيدة “المنظمات الدولية بالوقوف إلى جانب المتضررين من الحرب ودعمهم، لأنهم باتوا لا حول لهم ولا قوة”.

بدوره، يؤكد مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في الحسكة أن “الهجمات التركية الأخيرة أدت إلى نزوح أكثر من 160 عائلة من أرياف رأس العين وتل تمر باتجاه مدينة الحسكة”، لافتاً إلى أن “المديرية، بالتعاون مع الهلال الأحمر السوري والجمعيات الخيرية، قامت بتأمين الاحتياجات الأولية للنازحين، وتلبية ما أمكن من متطلبات”.

ويتوقّع أن تشهد المنطقة ارتفاعاً في أعداد الأسر النازحة، بسبب دفع الجيش التركي والفصائل المدعومة من قبله تعزيزات واسعة، فيما يبدو أنها نيات لشن هجمات جديدة على أرياف الحسكة.

يأتي ذلك فيما قال مدير عام مؤسسة المياه في الحسكة: إن مشكلة انقطاع المياه، وتوقف الضخ من محطة آبار علوك مستمرة لليوم العاشر على التوالي بسبب منع قوات الاحتلال التركي ومرتزقته العاملين من الدخول إلى المحطة في مناطق انتشار الإرهابيين لتشغيلها رغم المحاولات العديدة التي جرت خلال الفترة الماضية، وأشار إلى استمرار المحاولات “لإعادة العاملين إلى المحطة التي تشكّل المصدر الوحيد لتأمين مياه الشرب لمدينة الحسكة والتجمعات السكانية المنتشرة على طول خط جر المياه من آبار علوك وصولاً إلى الحسكة”، لافتاً إلى أن “المديرية بالتعاون مع المنظمات الدولية تقوم بنقل مياه الشرب من آبار تل براك ونفاشة إلى أحياء مدينة الحسكة كحل إسعافي، إلا أن هذا الإجراء لا يسد الحاجة، والمشكلة تتفاقم يوماً بعد يوم”.

ويتعمّد مرتزقة الاحتلال التركي ضرب البنى التحتية ومواصلة ممارساتهم الإجرامية بحق الأهالي، حيث سبق لهؤلاء المرتزقة أن أقدموا على قطع مياه الشرب عن أهالي مدينة الحسكة والتجمعات السكانية القريبة منها، حيث يعتبر مشروع ضخ مياه علوك المصدر الرئيسي لتأمين مياه الشرب لهؤلاء الأهالي.

إلى ذلك أكد الجنرال الروسي أناتولي كورنوكوف أن القوات التركية تعرقل تفعيل محطة “علوك” شرقي رأس العين، والتي تزوّد مدينة الحسكة وريفها بالمياه، وقال، في لقاء مع صحفيين من مطار القامشلي الدولي: إن القوات التركية تعرقل تفعيل محطة “علوك” رغم النقاشات والوعود التي قطعتها لهم، “الأمر الذي خلق أزمة مياه في الحسكة.

وتقع محطة “علوك” بالريف الشرقي لرأس العين، ويتجمّع فيها مياه (30 بئراً ارتوازياً)، ومنها تضخ المياه إلى مدينة الحسكة، كما أنشئت المحطة كحل بديل واحتياطي، لمحطة السد الشرقي، ليستفيد منها سكان تل تمر والحسكة والشدادي وجميع القرى والبلدات التابعة لمنطقة الحسكة.