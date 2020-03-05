موسكو: إيران ملتزمة بالاتفاق النووي

جددت موسكو تأكيدها أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، الذي وقّعته مع المجتمع الدولي، وعلّق مندوب روسيا الدائم في المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف على تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الاتفاق بأنه لا يوجد أي داع للقلق بشأن الاتفاق. وأضاف: إن المواقع التي تتحدث عنها الوكالة لا علاقة لها بالاتفاق، ويجب أن نقيّم الوضع، مطالباً كل من يزعم أن إيران خرقت الاتفاق بأن يعود إلى نص الاتفاق، ويقرأ بنوده، مبيناً أن الخلاف بين إيران والوكالة ستتم تسويته برضا الطرفين. وشدد على أن واشنطن هي من انتهك الاتفاق وتنصل منه، وأنه إذا أعادت واشنطن النظر في ذلك فإن التزام إيران الكامل سيتحقق في غضون ساعات أو أيام.

في الأثناء، رفضت إيران طلب مفتشي الوكالة زيارة بعض المنشآت الإيرانية، وقال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي: إِن طلب مفتشي الوكالة الحصول على معلومات أو الدخول إلى بعض المواقع يجب أن يستند إلى مبرر قانوني، مبيناً أن بلاده لديها مبررات قانونية بعدم الرد على أسئلة ومطالب الوكالة.

بدوره، ورداً على تقرير الوكالة، قال ممثّل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي: إن إيران تواجه اليوم بدعة خطيرة وغير قانونية للوكالة، ومن المؤسف أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يحاولان مجدداً ممارسة الضغوط لتخريب العلاقات والتعاون البنّاء بين الوكالة وإيران وإجبار الوكالة على التخلي عن وظائفها القانونية.

وأوضح أن إيران تريد الوقوف بوجه البدعة الجديدة التي تفتعلها الوكالة، والمتمثّلة بتبني المزاعم الكاذبة لأجهزة التجسس، مضيفاً: إن أي مطالب توضيحية من الوكالة قائمة على تلك المزاعم الكاذبة، وإن هذه المطالب تتعارض مع ميثاق الوكالة وقوانينها الأساسية ونظام التحقق، وأن إيران غير ملزمة بها.

واعتبر أن الدول الأعضاء إذا لم تتخذ إجراءات أساسية لمواجهة مثل هذه المؤامرات، فإن ذلك سيضر بسيادتها الوطنية، مشيراً إلى أن أي مطالب توضيحية من الوكالة قائمة على المزاعم الكاذبة لأجهزة التجسس بما فيها من الكيان الصهيوني لا تتعارض فقط مع ميثاق الوكالة وقوانينها الأساسية ونظام التحقق فحسب، بل إنها غير ملزمة لإيران.

وأصدرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس الأول تقريراً زعمت فيه أن “إيران لم تسمح لمفتشي الوكالة بالوصول إلى ثلاثة مواقع ولم تتعاون بالشكل المطلوب للإجابة عن أسئلة بشأن المواد النووية غير المعلنة”.