الحكومة توافق على مشروعين للاستثمار بصيغة التشــــاركية

دمشق- محمد زكريا:

وافق مجلس التشاركية على إعلان مشروعين للاستثمار من قبل القطاع الخاص بصيغة التشاركية، الأول لوزارة الكهرباء يتضمّن توليد كهروضوئي باستطاعة 50 ميغاواط في منطقة دير عطية بمحافظة ريف دمشق، والثاني لوزارة الصناعة يتضمن إنشاء خط لإنتاج القوارير الزجاجية الدوائية في الشركة العامة لصناعة الزجاج بحلب.

كما اعتمد المجلس، خلال اجتماعه أمس برئاسة المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء، عدداً من المشروعات تتضمن إنجاز مجمع سياحي متكامل من مستوى 5 نجوم في محافظة اللاذقية، وإنشاء مدينة سياحية في محافظة طرطوس ومشروع لإنشاء طريق سريع (شرق-غرب) يبدأ من طرطوس، مروراً بمحافظة حمص، انتهاء بالحدود العراقية، إضافة إلى مشروع لمعالجة النفايات الصلبة في محافظة دمشق، وتم الطلب من مكتب التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي التنسيق مع الوزارات المعنية لاستكمال الدراسات التفصيلية ودراسات الجدوى لتلك المشاريع خلال 4 أشهر ليصار إلى طرحها للاستثمار.

وبهدف تطوير آلية إنجاز العقود بصيغة التشاركية، وتبسيط إجراءاتها وافق المجلس على تأطير اللجان العاملة في مجال التشاركية لدى الوزارات المعنية، وتنسيق عملية تشكيلها بما يوحد الإطار الناظم للمشروعات المطروحة.

وأوضح الدكتور عماد صابوني رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي أن الاجتماع الثالث لمجلس التشاركية لمتابعة ما تم إقراره في الاجتماعات السابقة، واختيار مجموعة من المشاريع في القطاعات ذات الأهمية الخاصة وصولاً إلى عرضها والإعلان عنها ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، لافتاً إلى أن القطاعات المفتوحة للشراكة وفق قرار مجلس التشاركية هي قطاعات البنى التحتية والمتمثّلة بالنقل والكهرباء، كذلك السياحة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسياحة، بالإضافة إلى الصناعة والمواضيع البيئية كمعالجة النفايات الصلبة، مؤكداً أن هناك مشروعين سيتم استكمال الوثائق اللازمة للإعلان عنهما في أسرع وقت ممكن، وهناك مشاريع تحتاج إلى استكمال بعض القضايا، وسيتم الإعلان عنها لاحقاً.

من جانبه بيّن الدكتور شادي علي مدير التشاركية في هيئة التخطيط والتعاون الدولي أنه تم الاتفاق على إعداد الدراسات الخاصة بالمشاريع التابعة لوزارات النقل والإدارة المحلية والبيئة والسياحة التي تمكن صياغة رأي حولها لعرضه على المجلس.