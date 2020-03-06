الصحة العالمية: لا إصابات بـ”كورونا” في سورية

أعلنت منظمة الصحة العالمية عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في سورية حتى الآن. وذكرت المنظمة في بيان نشرته على الموقع الالكتروني لمكتبها الإقليمي لإقليم شرق المتوسط أنه لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالفيروس في سورية، مضيفة إنها تدحض بشكل قاطع الأخبار الخاطئة التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي والتي تروج زوراً على أنها معتمدة من قبلها فيما يتعلق بفيروس كورونا في سورية.

وذكرت المنظمة في بيانها أنها تعمل عن كثب مع وزارة الصحة السورية بهدف تعزيز الاستعداد الصحي والاستجابة لـ “كوفيد-19” وفقاً للوائح الصحة الدولية وبموجب اتفاق يقضي بالإبلاغ مباشرة عن أي حالات للإصابة بالفيروس أو غيره من الأمراض المعدية.

كما تعمل المنظمة وفق بيانها مع وزارة الصحة بشكل يومي لضمان اتخاذ تدابير التأهب لهذا المرض وتقدم الدعم للوزارة، حيث تم تزويد مخابر الصحة العامة بأدوات مخبرية تكفي لاختبار ألف شخص وتشخيص حالات كورونا المحتملة.

ودعت المنظمة إلى استخدام مصادر موثوقة للمعلومات مثل موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت ومنصات وزارة الصحة للتحقق من أي معلومات تخص فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة أصدرت بياناً أعلنت فيه عن خطة وطنية للمكافحة والوقاية من فيروس كورونا المستجد تتضمن إجراءات احترازية على المعابر الحدودية، وتخصيص مراكز للحجر الصحي، وتجهيز مخابر الصحة العامة، والتشبيك مع عدة جهات للترصد لأي حالات مشتبهة.

في الأثناء، ارتفع عدد الإصابات والوفيات في عدد من دول العالم، بسبب الفيروس، وسجلت سلوفينيا أول حالة إصابة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة أن الحالة لشخص قادم من المغرب عبر إيطاليا وأنه موجود حالياً بأحد مستشفيات ليوبليانا.

وفي الصين أعلنت السلطات الصحية عن تراجع كبير ومتواصل في تسجيل حالات جديدة، وبلغت 139 حالة إصابة و31 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80409 والوفيات إلى 3012 شخصاً.

وفي الولايات المتحدة أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا حالة الطوارئ بسبب انتشار الفيروس بعد تأكيد تسجيل 53 حالة إصابة. وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 5766 حالة.