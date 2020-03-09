الاحتفال بإغلاق مستشفى لشفاء مرضاه

احتفل الطاقم الطبي في أحد المستشفيات المؤقتة، أمس الاثنين، في مدينة ووهان الصينية، مركز انتشار وباء كورونا، بإغلاق المستشفى، بعدما تماثل جميع المرضى للشفاء وخرجوا من المستشفى المؤقت الذي أقيم خصيصا لعلاج المصابين بفيروس كورونا، في مدينة ووهان الصين ية في مقاطعة “هوبي” مركز انتشار المرض. وقد أكدت تقارير صينية، أن الحكومة تعاطت مع ظروف انحسار انتشار مرض كورونا، وقررت إغلاق معظم مستشفياتها المؤقتة على مستوى المقاطعات، كما تم إعادة فتح بعض المدارس أمام الطلبة، وعاد موظفو منتجع ديزني للعمل في 9 آذار. وتعود الحياة الطبيعية ببطء إلى البلاد بعد أسابيع من مكافحة الوباء. وكانت وكالة “شينخوا” الصينية، قد أفادت الأحد بأن المستشفى المؤقت في مدينة ووهان ، بؤرة تفشي فيروس كورونا، أنهى أعماله صباح اليوم نفسه، وأخضع لكافة أعمال التعقيم. وأشارت الوكالة، إلى أن جميع المرضى خرجوا من المستشفى المؤقت بعد تعافيهم أو نقلهم إلى مستشفى آخر بعد ظهر يوم السبت، مشيرة إلى أن الأعمال في المستشفى المؤقت انتهت بشكل رسمي صباح الأحد بعد إتمام كافة إجراءات التطهير فيه. ونشرت الوكالة صورا، تظهر مشهدا غير مألوف للمستشفى المؤقت، الذي بنته السلطات الصينية في أقل من 10 أيام، حيث كان على مدى الشهرين الماضيين مكتظا بالمصابين بالفيروس المستجد، وبطاقم العمل الطبي الذي أمضى ساعات طويلة في رعاية المصابين في بؤرة تفشي الفيروس.