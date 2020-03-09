المفكرة الثقافية

< تحت شعار: “حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة” تعقد الهيئة العامة لفرع دمشق لاتحاد الصحفيين مؤتمرها السوي الرابع من المؤتمر العام السادس لاتحاد الصحفيين، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء في قاعة مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع.

< دعا فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب لحضور جلسة نقاش أدبي في رواية “عزلة الحلزون للروائي خليل صويلح عندما يحاكم الروائي المؤرخ ويعري زيف الواقع” يشارك فيها: نذير جعفر- سامر إسماعيل- عماد نداف- مروة ملحم- إيمان موصللي- سمر التغلبي. وذلك في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في مقر فرع دمشق لاتحاد الكتاب العرب- شارع مرشد خاطر- خلف معهد اللاييك.