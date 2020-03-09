دريد لحّام في فيلم جديد

بدأ الفنان دريد لحام التحضيرات مع المخرج باسل الخطيب لإنجاز فيلم سينمائي جديد بعد تجربتهما الأولى الناجحة في فيلم “دمشق حلب”.

من ناحية ثانية، فإن صاحب شخصية “غوار الطوشة” استبعد مشاركته في الجزء الحادي عشر من مسلسل “باب الحارة” رغم دعوته للمشاركة، لكنه سيكتفي بمسلسل “شارع شيكاغو” الذي يحل عليه ضيف شرف إلى جانب سلاف فواخرجي وأمل عرفة وشكران مرتجى ووائل رمضان وآخرون. ويشار إلى أن دريد لحام اكتفى العام الماضي بالمشاركة في حلقة واحدة في مسلسل “ناس من ورق” مع المخرج وائل رمضان.