“عواء الديك” على مسرح الحمراء

“عواء الديك” على مسرح الحمراء

تقدم مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع نقابة الفنانين فرع حماه عرض مسرحي زائر من محافظة حماة بعنوان “عواء الديك” من تأليف: طلال نصر الدين وإخراج رائد الجندالي على مسرح الحمراء في دمشق اليوم وغداً في تمام الساعة السادسة مساءً .

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