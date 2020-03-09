“عواء الديك” على مسرح الحمراء

تقدم مديرية المسارح والموسيقا بالتعاون مع نقابة الفنانين فرع حماه عرض مسرحي زائر من محافظة حماة بعنوان “عواء الديك” من تأليف: طلال نصر الدين وإخراج رائد الجندالي على مسرح الحمراء في دمشق اليوم وغداً في تمام الساعة السادسة مساءً .