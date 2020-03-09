“فيوجـــــــــــن” ..وموســـــــــــيقا بـــــــلا حـــــــــــــــــدود

حمص-البعث

استضاف مسرح دار الثقافة في حمص بحضور جماهيري متميز، فرقة “فيوجن” الموسيقية” المؤلفة من عازف البيانو والغناء روجيه لحام، وجيتار باص طارق المسكي، والناي احمد اسكندراني وإيقاع عفيف دهبر، ودرامز سيمون مريش، في حفل موسيقي غنائي يمزج بين الغربي والشرقي ضمن توزيع عصري يحمل خصوصية الفرقة والهارموني الموسيقي لأعضائها، مع المحافظة على الألحان الأصلية، فقد استمعنا إلى توليفة موسيقية تخاطب مختلف الأجيال منها الشرقية وموسيقا الجاز، وتنوعت المختارات التي بدأت مع مقطوعة شفتتلي، ثم كروس ويندز، لتنتقل إلى بوليود ومانديرا ولونغا وغيرها، والتي تخللها عزف منفرد وغناء لروجيه لحام الذي غنى “كيفك أنت للسيدة فيروز، و”قمرة” وحدن بيبقوا” على هدير البوسطة” وقدم أغنية خاصة بعنوان “شو بقول” كلماته وألحان فادي قباني واختتمت “فيوجن” أمسيتها بـ معزوفة “رقصة الاحتراق”.

تأسست “فيوجن” عام 2017 ولها مشاركات فنية محلية وعالمية أبرزها مشاركتها في النسخة الثانية من مهرجان الجاز في الهند والتي نجحت فيه بكسب إعجاب الجمهور.