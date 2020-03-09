نادين خوري: التكريم في سورية بمثابة تكريم من الوطن

كرمت الفنانة القديرة نادين خوري منذ عامين في مهرجان الغدير الدولي للإعلام بدورته الثانية عشرة في مدينة النجف بالعراق وأهدت تكريمها إلى أمهات الشهداء السوريين اللواتي استطعن أن يثبتن من خلال صمودهن مدى عمقهن وحبهن لوطنهن، وقلة هن الفنانات السوريات اللواتي تكرمن خارج بلادهن، وفي الأمس وبمناسبة إطلاق وزارة الثقافة مهرجانها “الثقافة تجدد انتصارها” كرمت الفنانة نادين خوري مجدداً، وعن التكريم داخل وخارج سورية قالت:

يختلف التكريم في الوطن تماماً عن الخارج، فوقعه على الفنان مختلف، وعندما يتم التكريم من الجهات الرسمية كوزارة الثقافة يكون بمثابة تكريم من الوطن الذي نفتخر ونعتز به على مدار سنوات عديدة من عملنا، وأنا سعيدة جداً بهذا التكريم وخاصة أنني مع زملائي في الوسط الفني ولست لوحدي.

وعن المهرجان قالت الفنانة نادين: عنوان المهرجان هو “الثقافة تجدد انتصارها”، وبالفعل تنتصر بجهود الجيش العربي السوري، وسورية تبعث رسائل للخارج أنها بدأت تتعافى وتستعيد عافيتها من خلال مثل هذا المهرجان والتكريمات، وبالتأكيد ستبقى الثقافة مع العلم من الأسلحة التي من الممكن مواجهة العدو بها، وليس شرطاً أن يكون مثل السلاح الذي نعرفه، ونحن كفنانين نقاوم من خلال الأعمال الدرامية لأنها لغة بصرية نتحدى بها العالم كله.

وعن أعمالها قالت نادين خوري:

انتهيت من تصوير مشاهدي في مسلسل “مافيي” بجزئه الثاني مع المخرجة رشا شربتجي، وانتهيت أيضاً من تصوير مسلسل “الحرملك” مع المخرج تامر اسحق، وشاركت بعمل “بروكار” مع المخرج محمد زهير رجب سيعرض في رمضان القادم، وحالياً أصور مشاهدي في “شارع شيكاغو” مع المخرج محمد عبد العزيز.

جُمان بركات