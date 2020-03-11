قيادة الحزب تقرر تجميد قراراتها السابقة: إعادة تشكيل قيادات الفروع والشعب بشكل أكثر دقة

بعد إجراء الانتخابات على مستوى الفروع والشعب الحزبية وصل إلى القيادة المركزية عدد كبير من الاعتراضات حول تشكيلات الفروع والشعب.

وبعد دراسة كل الاعتراضات، قررت القيادة المركزية تجميد القرارات السابقة جميعها، وإعادة تشكيل قيادات الفروع والشعب بشكل أكثر دقة، واعتماداً على المعايير والأسس التي أعلنت سابقاً.

وإذ أكدت القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أنها تحترم نتائج الانتخابات ورأي الكوادر البعثية باختياراتها، فإنها شددت على أنها ستلتزم بها.